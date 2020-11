Crucero del Sur: Nación disminuyó subsidios; no habrá suba del boleto

Compartir

José Olmedo, director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, explicó que el Gobierno nacional bajó de $9,9 millones a $8,2 millones para el año 2021 la partida de subsidios mensual que recibe la empresa Crucero del Sur, además informó que todavía quedan 3 partidas para este año con el monto anterior, por lo que no aumentaría el precio del pasaje hasta firmar un nuevo convenio.

Asimismo indicó que la empresa Crucero del Sur va a continuar recibiendo subsidios, “fue una nueva resolución la cual establece el dinero que va a recibir. Anteriormente nos daban en dos montos por un lado 7,2 millones de pesos y por el otro 2,2 millones de pesos que fue por un reclamo que habíamos hecho desde la Municipalidad a fin de poder mejorar esa condición”.

“Lo que hacen en esta nueva resolución es tomar estos dos montos y convertirlos en una. Lo que se acaba de publicar son 9.9 millones de pesos de lo cual ya lo veníamos recibiendo, pero de manera fraccionaria”, explicó y añadió que “hay un anexo para poder firmar un nuevo convenio teniendo en cuenta esta nueva resolución”.

El Director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, explicó, que la cuota definitiva que va a recibir la provincia es de 9,9 millones de pesos por las tres cuotas que faltan para que finalice el año y después tiene una pequeña quita y queda en 8,2 millones de pesos, “lo que van hacer ahora es adelantar el dinero hasta que se suscriba el nuevo convenio por los 8,2 millones de pesos”.

“Todas las resoluciones se fueron dictando en forma trimestral teniendo en cuenta la variación económica que estamos teniendo en cuanto a lo que hace el consumo de los insumos de los materiales para el transporte público”, expresó Olmedo.

Señaló que el subsidio nacional baja un porcentaje mínimo, “pero estamos trabajando en volver a hacer el reclamo, para que nos mejoren esta condición”, dijo y reconoció que mejoraron los subsidios de la provincia en un 30%.

Seguidamente, contó que el Gerente de la empresa Crucero del Sur, manifestó la intención de actualizar el costo del boleto, “esto no es posible porque Nación pasó una clausura con el dinero que entrega para el subsidio que indica que no se pueden actualizar el precio las tarifas”.

Al consultarle sobre cómo hacen los colectivos con la Revisión técnica obligatoria (RTO), respondió: “Cuando comenzó el conflicto con la RTO, nosotros sacamos una resolución donde se extendía la habilitación de los vehículos destinados al transporte público y que sigue vigente hasta que se venza el plazo de la resolución o la firma INTERFOR pueda disponer de un local para realizar la revisión a los vehículos de mayor porte”.

Por otro lado, al consultarle sobre la cantidad de personas que no pudieron realizar la licencia de tránsito por problemas en el sistema, dijo que “esto sucede porque la Agencia de Seguridad Vial que es por la cual tenemos un convenio y dependemos de la asistencia técnica de ellos, nos han manifestado que nos darían la asistencia técnica vía remota por la pandemia y que el personal esta trabajando desde la casa; pero a veces si tenemos un problema de sistema no siempre se puede solucionar desde sus casa, sino que tienen que reparar el servidor que está en la sede central de la agencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que demoran hasta trasladarse al lugar”.

Ante esta situación, “estamos trabajando para poder solucionar lo antes posible para que Formosa pueda acceder a una renovación de su licencia u obtener su licencia por primera vez”.

