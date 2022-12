Crucero del Sur pide un boleto a $85 y la continuidad de subsidios extraordinarios

El pedido de la empresa será tratado junto a una docena de puntos en la última sesión del Concejo Deliberante y solicita aumentar el pasaje de 60 a 85 pesos. «También pide que se continúe con la prórroga del subsidio extraordinario», manifestó Gerardo Piñeiro, concejal por la UCR, al Grupo de Medios TVO.

«La empresa Crucero del Sur pide que se eleve de 60 a 85 pesos el boleto de colectivo y también pide que se continúe con la prórroga del subsidio extraordinario que viene del concejo Deliberante y del Poder Ejecutivo en materia de transporte como ha sido en estos últimos 90 días», agregó el concejal.

El pedido que ha realizado la empresa será tratado en la última sesión ordinaria que tendrá este año el Concejo Deliberante, junto con al menos otros 13 puntos entre los que se encuentra el Presupuesto 2023 y modificaciones en las nocturnidad de algunas actividades.

«La verdad es que se ha convertido en un hijo malcriado que no deja de pedir cosas. Nosotros venimos en los últimos tiempos generando aumentos y subsidios extraordinarios a una empresa que lo único que manifiesta es que no le cierran los números pero ahora tenemos que saber si realmente la situación de la empresa está como manifiesta», mencionó el edil.

La auditoría a la que hace mención el concejal capitalino comenzó a realizarse en el mes de marzo, fue ordenada por el Ejecutivo Municipal y en 30 días estarían los resultados. Pese a lo previsto, Piñeiro denunció que no pudieron acceder al documento.

«Estamos a noviembre y no sabemos cual es el resultado de esa auditoría y ya para eso le hemos otorgado 3 aumentos en el pasaje de colectivos y le hemos otorgado subsidios extraordinarios, desde la órbita del Concejo Deliberante por 15 millones de pesos, y desde la órbita del Poder Ejecutivo para la compra de 7 mil litros mensuales de combustible a una empresa de la que todavía no sabemos realmente cuál es la situación financiera y contable», indicó.

Según los informes que se desprenden del tratamiento del Presupuesto 2023, la empresa Crucero del Sur habría recibido al menos unos 400 millones de pesos durante este año en materia de subsidios. «Sin embargo nunca ha pasado de tener más del 60% de la operatividad del servicio en la calle», dijo Piñeiro.

10 colectivos por línea

«La empresa tiene que brindar un servicio de 10 colectivos por línea y está brindando, en el mejor de los casos, entre 4 a 6 colectivos por línea. Continúa recibiendo el subsidio y terminamos a fin de año con una empresa que nos brinda un servicio equiparable al 60%», añadió.

Por tal motivo, los concejales del arco opositor solicitan al Poder Ejecutivo que se den a conocer los resultados de la auditoría realizada en marzo. Por otro lado, el edil adelantó que no acompañará con su voto el aumento del pasaje solicitado por la empresa.

Sin resultados

«Han pasado 9 meses y todavía no tenemos los resultados de la auditoría. No hay elementos contables que respalden esto, la real operatividad contable y financiera que respalde semejante dispendio de dinero público a una empresa que presta un servicio deficiente», finalizó.