Ian continúa en estado crítico, pero sin desmejoramientos en su estado de salud

Un nuevo parte médico informó acerca del estado de salud del niño que fue arrojado al vacío desde un tercer piso por su padre el domingo por la mañana. «No hay cambios en su estado general, pero está estable con respecto al día anterior», expresó el doctor Víctor Fernández, director del Hospital de la Madre y el Niño, al Grupo de Medios TVO.

«Ian está estable, hemodinámicamente compensado, que significa esto, no utiliza inotrópicos, no hay cambios en su estado general, pero está estable con respecto al día anterior. Si está crítico debido a todas las lesiones que tiene, como ser la fractura de cráneo, de cara, del antebrazo; también se resolvió más la contusión a nivel pulmonar. Todas esas son patologías que pesan en el cuerpo de Ian, pero hasta ahora no ha presentado desmejoramiento e incluso está orinando bien», precisó Fernández.

La conmoción por el hecho ocurrido durante la mañana del domingo ha despertado el interés general por el estado de salud del niño, por lo que desde el Hospital brindaron un parte médico para informar acerca de evolución. El menor es monitoreado constantemente y se le han realizado múltiples estudios y análisis.

En este sentido, Fernández mencionó que «se hicieron los estudios correspondientes y hasta ahora no hay nada grave respecto a la ecografía abdominal y con respecto a la neurológica, el neurólogo no ve ningún desmejoramiento». «En el día de hoy Ian está estable, aun en respirador por la contusión pulmonar. Esto nos permite a nosotros graduar su oxigenación que es lo que permite nuestra vivencia», dijo el médico.

Cabe señalar que, por el hecho, el padre del niño se encuentra detenido y enfrenta una causa por intento de homicidio calificado por el vínculo, luego de arrojarlo desde un tercer piso durante un episodio violento el domingo por la mañana en el barrio La Pilar de esta ciudad. Debido a la altura desde la que cayó, su cuerpo tuvo múltiples fracturas que fueron atendidas de urgencia por personal del hospital de la Madre y el Niño.

«Ellos son los que reciben al paciente y quienes comienzan a ver lo grave porque vino con fractura de cara con bastante sangre a nivel de boca y demás, al paciente si o si se lo entubó para mejorar su oxigenación; se realizaron las placas y vinieron los especialistas, como la traumatóloga debido a que tiene una fractura expuesta en el antebrazo, lo mismo en la parte de cirujanos y demás, que son los que están presentes siempre cada vez que tenemos un paciente través en el hospital. Posteriormente a estabilizarse ahí recién se lo lleva a hacer la tomografía donde se observa todas estas lesiones», detalló el Director del nosocomio.

Hasta el día de ayer, el último parte médico indicó un cuadro crítico, pero sin desmejoras en su estado general. El niño continúa siendo monitoreado, especialmente desde el área de neurología.

«Estas conductas no son quirúrgicas, pero si es para el control de ver si es que sangra, si tiene algún desmejoramiento y todas las cuestiones que se observan diariamente a través de los monitores que tenemos en terapia intensiva. Lo que se controla es justamente ver si no hay descompensación o si el paciente desmejora las partes neurológicas, para ver si se interviene», completó Fernández.

