Crucero del Sur: «Sin subsidio al transporte, el boleto de colectivos pasaría a costar $835»

Cesar Aguirre, gerente de la empresa Crucero del Sur, habló con el Grupo de Medios TVO sobre el paro del servicio de colectivos que ya cumplió una semana; en este sentido indicó que “el problema es que no hay plata” y dejó en claro que en caso de que se saque el subsidio al transporte de $160 el pasaje pasaría a costar $835. “Con los subsidios que tenemos hoy el pasaje debería estar $550, sin ese aporte $835”, asintió.

Primero, al hablar de la situación, Aguirre comentó que “estamos trabajando, solicitando fondos a todas las partes para ver de qué manera podemos salir de esto”.

Consultado si el problema es que no llegan los subsidios nacionales expuso: “primero que nada esos subsidios son totalmente inequitativos y desde hace casi dos meses los estamos recibiendo mal de todas las maneras. Siempre lográbamos tapar, pero ahora la situación se agravó con otras cosas como ser la suba de los combustibles, repuestos, etc, todo esto hizo un negocio totalmente inviable”.

Consultado si es que la deuda que se mantiene de los subsidios es lo que hace que no puedan pagar los salarios señaló que “es correcta esa afirmación”.

“Nosotros tenemos el 50% de los sueldos de noviembre, y tenemos deudas de mantenimiento, el combustible está provisto por la provincia”, asintió y añadió que “el subsidio de la provincia es de 84 millones de pesos, en dos partes, y si cumple en tiempo y forma. Nosotros pudimos pagar el 50% de los sueldos porque la provincia nos dio 35 millones, de lo contrario no lo íbamos a poder hacer”.

Quita del subsidio

Por otro lado, cuando se le preguntó qué pasaría si se quitaran los subsidios explicó Aguirre que “el director de la empresa está en Buenos Aires hoy, lo que entendió es que en primer lugar no se va a incrementar, luego habrá una reducción importante y habrá una suba del pasaje”.

“Para nosotros un salto del boleto va a ser difícil porque nunca sinceramos, venimos desde hace mucho tiempo presentándole al HCD la actualización y muchas veces pedimos actualización, aunque sea en escalas, pero no quedarnos en este boleto de $160, lamentablemente no tuvimos ningún tipo de contestación, por lo tanto hemos tenido muchos problemas porque no contamos con la tarifa”, asintió

Y continuó diciendo: “si el dólar se mueve y se quitan los subsidios iríamos a un boleto altísimo, pasando los $550, lo cual sería un castigo al bolsillo de los vecinos”.

“Con los subsidios que tenemos hoy el pasaje debería estar $550, sin ese aporte $835. Mi intención en este momento no es causar un golpe, pero lo cierto es que nosotros no hemos tenido actualización en Formosa”, dejó en claro.

Seguidamente el gerente de Crucero del Sur lamentó que la empresa ERSA haya abandonado la provincia de Corrientes debido a su baja rendición y aclaró que su empresa no piensa dejar Formosa. “Nosotros bajo ningún concepto queremos dejar Formosa, pase lo que pase queremos pelearla, mejorar como transporte, tenemos un proyecto como empresa, como grupo, hoy no está en el Directorio esa opción”, dijo.

“La solución hoy es la plata y eso no hay”, sentenció por ultimo.