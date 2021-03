Cruces entre oficialismo y oposición sobre plan de vacunación del Gobierno

Compartir

Diputados del oficialismo y de la oposición mantuvieron fuertes cruces en el recinto de la cámara baja en torno a la estrategia del gobierno nacional en torno a la provisión de vacunas contra el coronavirus.

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) rechazó los cuestionamientos de la oposición al plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, y afirmó que “nos comparan con iniciativas de países hermanos que recibieron dosis que son más flojas de papeles que las que estamos usando”.

Yedlin puso de relieve que en el mundo “hay problemas con la fabricación de vacunas”, al señalar que el plan de inoculación del Ejecutivo se ha “retrasado” por esa situación y dijo que el contrato con la empresa Pfizer se cayó “porque les dijimos que no íbamos a pagar indemnizaciones si había situaciones de negligencia”.

“Se pide que venga la ministra (Carla Vizzotti), y les recuerdo que fue invitada pero estuvo con Covid. Posiblemente venga la semana próxima”, adelantó Yedlin, al responder a un planteo realizado por la oposición para que la funcionaria concurra a la cámara baja para brindar detalles del plan de vacunación oficial.

Yedlin advirtió que “hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanente en todas las decisiones sanitarias con un objetivo electoral” y pidió “dejar la vacuna por fuera de la grieta para enfrentar la segunda ola”.

En la sesión, el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdes, dio su versión en torno a su vacunación en febrero y anticipó su decisión de no aplicarse la segunda dosis “para no robarle la vacuna a nadie”.

Previamente, la diputada del PRO, Carmen Polledo, había pedido la presencia de la ministra de Salud, al sostener que: “Necesitamos que nos explique qué piensan hacer para enfrentar la segunda ola y los detalles del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Antes, la diputada de la Coalición Cívica por Formosa, Mónica Frade, pidió una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al sostener que el Parlamento “ha guardado absoluto silencio respecto a quiénes son los diputados que han usado el privilegio sin cumplir con requisitos”.

“Usted Presidente es el primero que ha guardado silencio. Que se jactaba en 2015 diciendo que iban ‘a cambiar la corrupción del presente por la transparencia del futuro”, afirmó Frade, quien recordó que remitió una carta “para que diga de modo institucional si estaba vacunado, si su esposa, ascendientes y colaterales lo estaban”.

Esas afirmaciones fueron fuertemente rechazadas por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien dijo que los diputados de la oposición “nos recomendaban no usar tapacobas y marchar” en medio de las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En torno a la cuestión de privilegio contra Massa, Moreau enfatizó: “El presidente de la cámara y yo estamos anotados en la app del gobierno de la provincia” y disparó: “Es una vergüenza. Un legislador no tiene por qué darle explicaciones. Usted va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar”, aseveró al responder a la diputada de la CC-ARI.

