Cuándo se jugarán los 63 minutos restantes del duelo entre Estudiantes y Boca

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors deberán resolver, en conjunto con la Liga Profesional, qué día se jugarán los 63 minutos restantes del encuentro que debió suspenderse a raíz de la descompensación del futbolista del Pincha, Javier Altamirano.

Si bien en un comienzo se barajó una fecha tentativa, la misma no habría sido aceptada por una de las partes y existe una segunda ¿y última? opción. Las próximas horas serán trascendentales debido a que ambos equipos pelean por ingresar en zona de clasificación.

Las autoridades de La Liga saben que debe resolverse rápidamente y no solo por los elencos en cuestión, sino también porque otros equipos dependen de lo que ocurra con este juego entre Estudiantes y Boca Juniors.

Por lo pronto, la chance de que se reanude el juego a mediados de la próxima semana (martes 26, miércoles 27 o jueves 28), está prácticamente descartada debido a que Boca Juniors cuenta con cuatro jugadores citados a las selecciones nacionales y no quiere brindar una ventaja deportiva.

Luis Advíncula por Perú, Nicolás Valentini (Sub 23) y Cristian Medina (a la Mayor) por Argentina, y Norberto Briasco por Armenia, no podrán actuar con el Xeneize, con la salvedad de que el arquero Leandro Brey fue desafectado de la Selección Sub 23 que comanda Javier Mascherano, debido a las lesiones de Chiquito Romero y Javier García.

Ahora bien, la segunda fecha tentativa para que se lleven a cabo los 63 minutos restantes puede ser el fin de semana del 14 de abril, en el que estaba pautado disputarse la última fecha de la Copa de la Liga (la jornada 14).

El rumor que comenzó a correr con fuerza es la posibilidad de posponer los partidos que involucren a los equipos con chances de clasificar a la fase final del torneo y que ese fin de semana completen el partido Estudiantes y Boca. Luego, ya entresemana, se llevarían a cabo el resto de los partidos pendientes correspondientes a la Zona B de la Copa de La Liga.

Este fin de semana no habrá actividad por el torneo local, debido a la fecha FIFA que tendrá a la selección argentina jugando dos amistosos (ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos, el 22 y 26 de marzo respectivamente), pero sí Boca Juniors debutará por la Copa Argentina frente a Central Norte de Salta. Este encuentro se llevará a cabo el sábado desde las 20:30 en Santiago del Estero.

Además de las tres jornadas finales de la Copa de La Liga, antes de la disputa de los cuartos de final, varios equipos que pelean por los primeros lugares tendrán sus debuts tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Por este motivo, el único hueco posible sería el del fin de semana del 14 de abril y la semana del miércoles 17, que son los únicos días que no hay actividad ni local ni internacional. ¿Habrá acuerdo?