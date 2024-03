Indican que los siniestros de tránsito fatales se redujeron un 30% en la provincia

Durante la primera reunión del año 2024 del Consejo Provincial de Seguridad Vial (CPSV) llevada a cabo en la sala de situación del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el Observatorio Provincial de Seguridad Vial presentó el informe estadístico de siniestros viales del año 2023.

Los datos procesados a través del sistema único de siniestros viales muestran, en el comparativo interanual 2022-2023, una significativa disminución de la siniestralidad vial fatal equivalente a un 30%, con 71 hechos viales fatales, y de un 21% de la fatalidad, con 87 fallecidos por siniestros de tránsito, así lo señaló el director provincial de Seguridad Vial, el ingeniero Fernando Inchausti.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, la licenciada Yamila Landriel, detalló que “la reducción de los indicadores de siniestralidad vial en general y en particular los de siniestros viales graves y fatales, muestran una progresiva y constante disminución durante los últimos años”.

En ese sentido, la funcionaria consideró que “esto se debe al esfuerzo conjunto que realiza el Estado desde las diferentes instituciones que brindan su servicio para reducir las estadísticas de siniestralidad vial a la mínima expresión posible y del compromiso colectivo de la comunidad organizada”.

A su vez comunicó que “el informe estadístico completo puede descargarse desde la fan page del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo”.

Además, los funcionarios destacaron que “la Ley Provincial N° 1726 de adhesión a la Ley Nacional N° 27.714 de Alcohol Cero al Volante, se convirtió en una herramienta fundamental para proteger la vida, ya que permitió llevar un mensaje claro y sin ambigüedades a la sociedad, quien conduce no debe tomar alcohol, y quien toma alcohol no debe conducir”.

Al respecto, Inchausti resaltó que “la decisión del tratamiento legislativo y el cumplimiento de esta medida deja entrever el férreo compromiso del gobernador Gildo Insfrán en el cuidado de la vida de los formoseños, ya que, a menos de un mes y medio de las elecciones provinciales del año pasado, no especuló para avanzar con esta medida que significó el cuidado de la vida”.

Por otra parte, el funcionario se refirió al trabajo sistémico que se hace y valoró que “estos resultados pueden mostrarse, porque hay un Estado que se dedica a comunicar y concientizar, fiscalizar y controlar, enseñar y educar, hacer y proyectar caminos seguros, y cuando el caso lo requiere asistir en la emergencia”.

Finalmente, las autoridades del CPSV indicaron que “en el marco de los trabajos de coordinación y planificación, durante la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial, se delinearon acciones de prevención de cara al próximo fin de semana largo, el que será desde el viernes 29 de marzo, por Pascuas, hasta el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.