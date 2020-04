Cuarentena: denuncian malas condiciones de alojamiento en la Escuela de Cadetes

Compartir

Formoseños que viajaron hacia otros puntos del país a buscar familiares varados, sobre todo estudiantes, en los días que el estado nacional permitió viajes de repatriaciones en autos particulares, denuncian malas condiciones en la Escuela de Cadetes donde se encuentran realizando el aislamiento obligatorio, algo que además va en contra de lo que les manifestaron al momento de viajar donde la Policía les aseguró que realizarían la cuarentena en sus respectivos domicilios.

Tal es el caso de Maximiliano, un formoseño que viajó hacia Santo Tomé, Corrientes, a buscar a su hermana y con la cual ahora se encuentra alojado en la Escuela de Cadetes desde donde denunció que las habitaciones las comparten 8 personas, que hay un solo baño e incluso no tienen agua potable por lo que piden que les permitan ir a sus casas y seguir el aislamiento allí.

«Estamos soportando este maltrato, es muy triste, no soy el único afectado, hay muchas familias, padres, madres que fueron a buscar a sus hijos que estaban estudiando, en este caso yo estoy por mi hermana, antes de viajar a Santo Tomé, en el control de Formosa me dijeron que iba a hacer cuarentena de 14 días en mi domicilio y acepté eso con tal de traer a mi hermana a la casa, en Mansilla pregunté de nuevo y me dijeron lo mismo, cuando recojo a mi hermana y emprendemos el regreso a Formosa nos llevaron escoltados a tomarnos la temperatura sin tener contacto con nadie, respetando las distancias y demás, todo este trámite terminó a la madrugada y ahí nos dijeron que no íbamos a ir a nuestras casas sino que nos iban a trasladar a la Escuela de Cadetes por un decreto del ministro», relató.

«Todos nos alteramos porque habíamos salido con un plan, todo para hacer la cuarentena en nuestras casas que dejamos listas y no nos dejaron ir, vinimos al Polideportivo donde nos informan que teníamos que compartir las habitaciones que están ambientadas para 8 personas, son camas cuchetas, es un espacio muy chico, pasamos toda esta travesía tomando distancia para estar compartiendo una habitación con 8 personas extrañas que no sabemos de dónde son ni en qué situación llegaron compartiendo todos un solo baño», denunció.

«Muchas de las familias que estamos acá nos rehusamos a esto y estamos durmiendo en nuestros vehículos, las camas no tienen sábanas, ni colchas, mi hermana salió gritando por las cucarachas enormes que habían, ni siquiera hay agua caliente, tuve 19 horas de viaje y dormí en el auto, quería bañarme pero no había agua caliente y en algunas habitaciones ni siquiera hay agua, no se puede tirar la cadena del baño, una falta de respeto, un destrato total hacia nosotros, nos hubiesen avisado cuando salimos de acá que había un nuevo decreto y que no íbamos a hacer la cuarentena en nuestras casas entonces me quedaba a hacer la cuarentana en Santo Tomé en el departamento de mi hermana, nos mintieron», lamentó.

Contó además que en el lugar «somos unas 100 personas, muchos son padres que fueron a buscar a sus hijos, los que no aceptamos entrar en las habitaciones estamos durmiendo en los vehículos, somos varios los que hacemos eso».

Asimismo reveló que «las autoridades hablaron con nosotros de este tema y la única opción que nos dan es llevarnos a un hotel pero que corre por nuestra cuenta, es un gasto innecesario que no teníamos previsto porque justamente dejamos nuestras casas ambientadas para hacer la cuarentena».

«Nos tratan como si hubiésemos incumplido algo pero nosotros estamos de acuerdo en realizar la cuarentena y para eso ambientamos nuestros hogares antes de viajar, no pensamos que iba a ser así, no puede ser lo que hacen», se quejó.

«La dejaron venir a mi mamá a que lleve el gato de mi hermana que es su mascota, ahí aprovechó y nos trajo unas colchas porque no nos dieron nada y pasamos frío, incluso había una chica que se quería bañar y no pudo porque ni siquiera tenía toalla, no trajo porque nadie sabía que esto iba a pasar, ella le pidió a los oficiales y la trataron mal diciéndole que si viaja tiene que llevar, lamentable todo lo que pasa con esto», expresó.

«Estamos esperando alguna decisión, que alguien nos escuche, acá no podemos quedarnos a compartir un baño entre 8 personas, las camas no tienen sábanas ni nada así que esperamos alguna respuesta», finalizó el joven.