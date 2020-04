Mario Romero Bruno explicó que los centros son «para personas asintomáticas» de COVID19

Compartir

Linkedin Print

El director del Hospital Central y a cargo de Epidemiología de la provincia Mario Romero Bruno aclaró sobre el funcionamiento de los ocho centros alojamiento preventivo que funcionan en Formosa para el ingreso ordenado y administrado a la Provincia.

Señaló que aloja a personas sin síntomas de coronavirus que previamente fueron controladas en el ingreso a los límites de la provincia, por la policía y equipos de salud. Allí responden una encuesta y se les toma la temperatura.

Dijo que en el caso de las personas que ingresan a la provincia por General Mansilla, principal preocupación del gobierno hoy por hoy considerando la cantidad de casos que tiene la provincia del Chaco, son también controlados en la Unidad de Pronta Atención para la Contingencia.

«Allí lo asiste otro equipo de salud, se evalúan algunas condiciones de riesgo de las personas que cumplirán el aislamiento, se hacen las indicaciones, firman un consentimiento», destacó el médico.

Sobre los centros de alojamiento preventivo, aclaró que hay un equipo conformado por médico, enfermeros y psicólogos preparados para hacer un seguimiento y control de las personas, entendiendo que se trata de una situación compleja.

Subrayó Romero Bruno que se trata de “un lugar preventivo para personas asintomáticas es decir no presenta ningún síntoma de coronavirus, las personas con síntomas en algún control inmediatamente se lo trasladan a algún establecimiento de salud público o privado en una habitación de aislamiento donde se le toman las muestras hasta esperar el resultado”.

Reforzó la idea al señalar que «esta medida permite el control, que no se nos escape el virus a través de alguna persona. Si se detecta algún caso sospechoso: presencia de aumento de temperatura, a veces no hace falta demasiada, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, trastorno del gusto y olfato, esa persona con antecedentes epidemiológicos, es un caso sospechoso. Se la aísla y se hacen los estudios correspondientes, en 24 horas tenemos los resultados».

Vacunación

El médico fue consultado sobre la campaña de vacunación antigripal vigente en la provincia, y señaló que continúa de acuerdo a las dosis con que cuenta cada centro de salud.

Reconoció que «quizás algunos centros de salud en estos momentos quedaron con menos dosis sobre todo para niños, pero se siguen aplicando a los grupos, queda pendiente la franja de 2 años a 64 años con factores de riesgo. Son las dosis que esperamos, para darle mayor impulso a esa población que debe estar bajo calendario vacunatorio».

La campaña de vacunación domiciliaria continuará este jueves 23 de abril en los barrios Vial, San Juan Bautista, Tortolitas, San Jorge y Virgen del Rosario.