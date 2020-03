Cuarentena: la Secretaría de la Mujer continúa profundizando acciones contra la violencia de género

Compartir

La licenciada Angélica García titular de la Secretaria de la Mujer, del Gobierno de la Provincia de Formosa explicó que ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, que conlleva al aislamiento social obligatorio, se planificó una serie de herramientas, de medios, para que aquellas mujeres que estén atravesando una situación de violencia no se sientan solas, y estén permanentemente asistidas. Tal es así, que hemos enviado una serie de información y datos a los distintos medios estableciendo las líneas de comunicación directas.

“Hay un estado que está presente a través de la Secretaría de la Mujer, y trabajamos a través de redes sociales como Instagram, Facebook y el correo de la Secretaría de la Mujer, que es: [email protected] y dos teléfonos celulares, para contactarse por whathsapp que son 3704590763 y 3705042460. En estas líneas se les brinda asistencia, asesoramiento y contención con el equipo de profesionales que están trabajando en red para que la situación que se presente sea resuelta de inmediato”, dijo.

“En estos días dimos respuesta de acuerdo a las situaciones que se planteaban y es así que hemos atendido desde el 20 que comenzó el aislamiento social obligatorio a 16 mujeres en situación de violencia, de las cuales 8 casos fueron en Formosa capital, 1 de Ingeniero Juárez, 2 de Tres Lagunas 1 de Mojón de Fierro, 1 de Clorinda, 1 de Pozo del Tigre, y 2 de Pirané, quiere decir que abarcamos toda la provincia, todos tienen una respuesta, y contención, y medidas de protección hacia las víctimas”, dijo García.

“Los agresores están detenidos, esto demuestra a las claras que se trabaja con todas las herramientas que se ponen a disposición para todas las mujeres que lo necesitan. Cualquiera sea la situación, estamos de forma permanente como siempre lo hemos hecho más allá de esta contingencia, cuyas medidas nosotros también compartimos. Es importante el quedarse en la casa para combatir el coronavirus y proteger a la familia”, agregó.

La licenciada García, detalló que tuvieron diferentes situaciones, algunos convivían con la pareja, otros incumplieron las medidas, y otros, sin mediar medidas cautelares, amenazando llegaron a las casas de las víctimas, pero todas tuvieron respuesta inmediata, “porque la Secretaría de la Mujer articula con la Policía, con el Juzgado con las oficinas de Violencia Familiar y sus herramientas virtuales”, especificó.

Asimismo, dijo que “como siempre y más ahora, están trabajando con la Policía, respondiendo inmediatamente. Nosotros tomamos contacto para tomar las medidas cautelares. Se da respuesta, se puede decir realmente que no están solas, tenemos claro nuestro deber y obligación, lo hacemos muy comprometidas y seguiremos como siempre mientras dure este aislamiento social obligatorio”, relató.

Asimismo recordó que si es urgente “no duden en llamar al 911, sino al 144 o a los celulares de la Secretaría de la Mujer” y sostuvo que “desde el momento que llaman las atienden ya las profesionales, las abogadas, las psicólogas, se llama a la Policía, se le informa, y se comienza a intervenir, se hace un trabajo articulado, y en una emergencia como esta, tratamos de que la persona se mueva solamente para hacer la denuncia y de ahí en más, tomar las medidas necesarias”.

“Hay que recordar que está suspendido el régimen de visitas por 60 días, el menor se tiene que quedar con el progenitor que tiene la tenencia y se prorrogaron las medidas cautelares que habían con respecto a las mujeres en situación de violencia por el tiempo que dure este aislamiento social, esto ayuda mucho también a que no haya un número importante de mujeres víctimas de situación de violencia”, explicó la funcionaria.

“Como vemos en otras provincias, como Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba, Tucumán, y tomando como fuente al Ministerio de la Mujer, hubo un aumento del 25% de mujeres víctimas de violencia, y acá estamos lejísimos de eso. Entendemos en ese contexto que estamos haciendo las cosas bien, que hay contención, respuesta, interés, conciencia, conocimiento, porque a veces llaman para preguntar si tal o cual situación es violencia de género y entonces se le explica y se les habla, que si está atravesando determinada situación qué es lo que debe hacer. Se trata de es un trabajo permanente del Gobierno de la Provincia, lo que hace que la gente confíe en un organismo del Estado”, indicó Garcia.

“Esto se replica en todo el interior, porque articulamos con los municipios y con las fuerzas de seguridad en todo el territorio, porque es una prioridad de este gobierno la protección de los grupos vulnerables”, finalizó.