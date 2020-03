Murió la novia de Centurión: sufrió un paro cardíaco mientras manejaba y chocó

Compartir

La noticia golpeó en medio de días de por sí complicados por la cuarentena por la pandemia de coronavirus​. La novia de Ricardo Centurión, Melody Pasini, de apenas 25 años, murió ayer debido a un paro cardíaco que sufrió mientras manejaba su auto.

La relación entre el futbolista y la joven había comenzado hace cuatro años, con diferentes altibajos, aunque actualmente estaban juntos y compartían los días de cuarentena en Puerto Madero.

El hecho ocurrió a las 7 en Lanús, en la calle Pergamino al 2900, cuando la chica estaba en su auto yendo a la casa de sus padres, según reportaron fuentes judiciales. «Era una persona con antecedentes cardíacos. En el primer examen que extienden los peritos, ella sufre una consecuencia cardíaca que provoca el choque», señaló Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, en América 24.

«El impacto fue menor sobre otro auto. Los airbag funcionaron. No condice la muerte con el trauma. El fiscal está investigando que hace seis años había sufrido una enfermedad cardíaca», agregó el funcionario público.

Sol Pasini, la hermana de Melody, contó en su cuenta de Twitter los antecedentes cardíacos de la pareja de Centurión. «Mi hermana no tuvo un accidente automovilístico; tuvo un paro cardíaco. Era trasplantada del corazón desde hace 13 años, tuvo cáncer en el 2015, tres stents hace dos años y muchas complicaciones. Era una guerrera, vivó como quiso, disfrutó su vida al máximo. Viajó, amó…», fue el relato sentimental de su hermana.

Su dolor continuó en esa red social. «Tuvo amigxs de fierro, esos que siempre estuvieron en las malas. Y una familia que la ama con el Alma. El que me conoce sabe lo que es ella para mí. Y el que tuvo el placer de conocerla sabe lo que era Melsi en la vida. Gracias a todos, se fue mi vida entera», escribió desencajada.

Melody había acompañado a Centurión tanto cuando se fue a Génova en su frustrado paso por la Liga italiana como en su viaje a México para jugar en el Atlético San Luis.

Cuando Ricky partió a México, Melody lo despidió de manera emotiva en las redes sociales. «Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede a tu lado. El resto que siga de largo. Buen viaje, sonreí siempre y nunca dejes de soñar», le escribió la joven en su cuenta de Instagram.

A Melody no le era para nada ajena la pasión futbolera de su pareja y demostraba cotidianamente su pasión por Racing, justamente el club de donde surgió Ricardo, que actualmente buscaba reencontrarse con su mejor nivel en Vélez​.

Cuando Ricky regresó al club de sus amores en 2018 -una historia que se cerraría después con un escándalo luego de un choque público con el entonces DT Eduardo Coudet​-, Melody vio unirse sus dos pasiones y lo expresó en sus redes sociales con alegría.