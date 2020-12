DAKAR 2021: Arabia Saudita presentó un minucioso protocolo anti Covid-19

Compartir

Arabia Saudita extendió la prohibición de vuelos comerciales y la organización del Dakar cuenta con un minucioso protocolo sanitario frente al Covid-19.

Arabia Saudita extendió por una semana la prohibición del ingreso de vuelos comerciales, como una de las medidas del cierre de sus fronteras para combatir al Covid-19. Esta complicación para los organizadores del Dakar obligó a disponer de vuelos chárter desde varios puntos de Europa y otros lugares para la llegada de quienes componen la caravana que comenzará el derrotero el 3 de enero desde Jeddah.

Asimismo, los responsables del Dakar también disponen de un riguroso plan sanitario para enfentar a la pandemia.

Cada visitante que llega a la ciudad de Jeddah deberá permanecer 48 horas de cuarentena obligatoria en el hotel asignado.

Uso obligatorio de la mascarilla: el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.

Distancia social: limite al máximo sus interacciones con cualquier persona ajena al Dakar. No salga del hotel e intente tener contacto únicamente con las personas de su grupo. Está terminantemente prohibido interactuar con la población local.

Tras las 48h de cuarentena inicial: cada persona deberá someterse a un test PCR una vez haya cumplido con el periodo obligatorio de autoaislamiento inicial. Este test es obligatorio, su organización correrá a cargo de A.S.O. y se realizará en las instalaciones deportivas del estadio King Abdullah (Puerta 3). Cada persona recibirá una convocatoria con un horario exacto que deberá respetar para someterse al test. El pasaporte es obligatorio para pasar el test..

Entre el PCR y la recepción de los resultados (plazo máximo de 24h): cuarentena obligatoria en el hotel.

Cuando reciba el resultado del test PCR: una vez superado el periodo de cuarentena podrá acceder al estadio y al puerto libremente. La interacción con la población local está terminantemente prohibida. Los desayunos, comidas y cenas deberán hacerse en el hotel (por favor, no salga del hotel a no ser que se trate de un motivo profesional).

Ante las comidas,

la organización estableció:

Desinfectar las manos al llegar (y salir) del restaurante; mantener puesta la mascarilla en todo momento, salvo cuando vaya a ingerir alimentos. Volver a colocársela en el momento en el que haya terminado de comer, aunque no se levante de la mesa; dejar siempre un asiento libre entre cada persona que se siente a continuación. Intentar no comer nunca frente a alguien; aprovechar al máximo el espacio que se pone a su disposición.

Para las compras, la mayoría de hoteles disponen de zonas mini-market donde podrá adquirir cualquier producto esencial. Recuerde comprar todo lo que necesite antes de partir rumbo al primer vivac ya que las salidas del campamento estarán estrictamente prohibidas.

En cuanto al protocolo sanitario, cada visitante recibe un nuevo mail con información 24 horas antes de la primera etapa, que recapitulará el conjunto de las reglas de vida que se aplicarán en el vivac o fuera de él durante el rally.

