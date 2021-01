Dakar 2021: Kevin Benavides y un segundo puesto en la primera etapa

Compartir

Linkedin Print

El argentino Kevin Benavides tuvo un buen arranque y fue segundo en la primera etapa del Dakar 2021 para las motos. El ganador fue Toby Price.

El Dakar 2021 para la categoría motos tuvo su primera etapa este domingo con 345 kilómetros de enlace y 277 cronometrados, donde el mejor argentino en el clasificador fue Kevin Benavides, quien se ubicó segundo por detrás del ganador Toby Price.

Price, sobre su KTM, marcó un tiempo total de 3h18m26s y culminó en lo más alto de la tabla. Kevin Benavides fue segundo con la Honda a 31 segundos y tercero fue Matthias Walkner a 32 segundos. Mientras que cuarto en la etapa fue Sam Sunderland y quinto Lorenzo Santolino.

Por su parte, el segundo mejor argentino ubicado en esta etapa inicial fue Franco Caimi, quien se ubicó séptimo a 4m48s de Price. Mientras que otro de los representantes nacionales que llegó dentro de los diez mejores fue Luciano Benavides, quien se posicionó noveno.

Tanto Luciano Benavides como Caimi se complicaron sobre el final por el polvo de cinco motos. Por su parte, Kevin, hermano de Luciano señaló que fue una etapa dura pero estaba muy contento por el trabajo realizado.

Giroud manda en

los Cuatriciclos

Alexandre Giroud y su Yamaha se llevaron la primera etapa del Dakar 2021, que se disputó entre las ciudades de Jeddah y Bisha en un recorrido de 345 kilómetros de enlace y 277 de especial. Pablo Copetti (Yamaha) culminó tercero y fue el mejor argentino ubicado.

Tras haberse quedado con el Prólogo, Giroud desplegó un ritmo de menor a mayor y con la victoria es el líder inicial en la general. El francés superó por 2’52 a Giovanni Enrico (Yamaha) y por 4’54 a Copetti, quien terminó como la referencia albiceleste.

“Hoy en los quads hemos tenido una guerra sin cuartel, una etapa muy bonita. Ahora sí hemos entrado en materia. Al principio ha sido difícil porque me tocó abrir el camino, así que me he dejado atrapar. El polvo que tira un quad se ve desde lejos. Después ha sido un poco como jugar al gato y al ratón. He llegado primero, pero aún falta por ver si habré hecho el mejor tiempo”, expresó el galo tras llegar a la meta.

En tanto, Nicolás Cavigliasso (Yamaha) venía en un mano a mano con Enrico por la etapa, pero se perdió en una zona de dos ríos y dejó escapar unos minutos valiosos. El de General Cabrera concluyó cuarto, a 4’55 del a punta, y Manuel Andujar (Yamaha) fue quinto, a 6’03.

Por su parte, Tobías Carrizo (Yamaha) sufrió las peripecias del Dakar. El joven de General Belgrano padeció la pinchadura de dos neumáticos a 100km para finalizar el tramo y debió llegar a marcha lenta, lo que hizo que perdiera 1h44 respecto al vencedor.

La segunda etapa unirá las localidades de Bisha y Wadi Ad-Dawasir en un trayecto de 228km de enlace y 457 de velocidad.

Compartir

Linkedin Print