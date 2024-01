Dakar: el argentino Manuel Andújar se mantiene al frente en cuatriciclos

El brasileño Marcelo Madeiro volvió al triunfo en la quinta etapa del Rally Dakar, pero el argentino Manuel Andújar se mantiene al frente en la general en la categoría cuatriciclos, de la carrera que se desarrolla en Arabia Saudita.

El piloto verdeamarelo, que había dominado las dos primeras etapas, quedó a 20 minutos del líder. El podio lo completa el francés Alexandre Giroud. El actual bicampeón fue segundo en la competencia del día miércoles en 01h 52′ 30».

Madeiros hizo un tiempo de 01h 51′ 09», y Andújar realizó el recorrido del tramo que unía Al-Hofuf y Shubaytah, de 18 kilómetros, en 01h 53′ 35».

Esta fue la etapa previa a la crono de 48 horas, una jornada que será desconocida para pilotos y organización, que incidió esta semana en que los pilotos de coches rodarán durante más de 550 km en dos jornadas, tendrán que dormir en una tienda de campaña en medio del desierto y sólo contarán con una ración de comida «al estilo militar

Motos: Pablo Quintanilla ganó

la quinta etapa y se viene

la de 48 horas

Rápida revancha se tomó Pablo Quintanilla en el Dakar 2024. El chileno había ganado la tercera etapa con su Honda, pero luego sufrió un recargo por exceder el límite de velocidad en un sector controlado y debió entregar el éxito obtenido a Kevin Benavides. Pero llegó el quinto especial (Al-Hofuf / Shubaytah) y logró sellar el éxito justo antes de meterse en la etapa de 48 horas que se adentrará en el desolador y gigantesco Empty Quarter, el desierto más grande de Arabia Saudita.

«Después de dos días horribles, al final todo ha salido bien. Lo he dado todo, no ha sido fácil porque las trazas no eran muy visibles con el sol tan alto. Pero he estado al 100% desde el primer kilómetro. Ha sido duro, pero he conseguido marcar un buen ritmo y he hecho una gran etapa. No me esperaba este tipo de arena blanda porque había oído que había llovido los últimos días, pero aun así he disfrutado. Me he divertido mucho con la moto. Estoy contento de haber quedado en esta posición para la “48h Chrono”. Me va a ayudar y quizás me abra algunas oportunidades», dijo Quintanilla, quien con su éxito se ubica sexto en la general, a 26m47s del líder, el botsuano Ross Branch, sexto en el especial.

Ignacio Cornejo fue 14° en el especial y marcha segundo en el total, a 1m14s de Branch. “No ha sido fácil abrir en las dunas, pero he intentado hacer un buen trabajo. Mi compañero de equipo Ricky Brabec se me ha unido en torno al kilómetro 50 y creo que hemos trabajado bien juntos. Veremos si eso me mantiene en el Top 5 o 6 para estar en una buena posición mañana por la mañana, ya que se invertirá el orden de salida. Espero no haber perdido demasiado tiempo y hacer una buena etapa mañana”, señaló el compañero de Quintanilla en Honda.