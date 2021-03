Dalma indignada ante las presuntas coimas del doctor Luque al entorno de Diego

Compartir

Linkedin Print

La polémica sobre el entorno de Diego Maradona parece no tener fin, especialmente luego del documental que Infobae presentó en todas sus plataformas digitales. Ayer, un nuevo audio salió a la luz, en esta oportunidad, sobre un diálogo que Leopoldo Luque, el médico del Diez, mantiene con Vanesa Morla, hermana del polémico abogado y quien llevaba los gastos mensuales del astro del fútbol. En dicha conversación, dan a entender sobre un posible retorno que le cobraban por su sueldo al personal médico, en especial al neurocirujano.

“Esto surge de las pericias realizada a distintos teléfonos y es bastante claro el accionar por el cual se les pedía una especie de coima o retorno inmediatamente después de que, al menos uno de los médicos, cobraba sus honorarios. No descartamos que haya sucedido con el resto pero las pruebas más contundentes son en relación al sueldo de Luque”, explicó a Infobae una fuente con acceso directo al expediente.

Hay un caso que para la Justicia es sumamente claro. Se registró una conversación en la cual Luque y Vanesa Morla arreglan el sueldo del profesional. Convinieron que el salario sería de $100 mil por mes y que en esa oportunidad cobraría dos meses juntos. Pero en esa charla también coordinaron que la mujer ser quedaría con $20 mil de ese total. La operatoria quedó plasmada en chats y audios que datan del 15 y 17 de enero de 2020: “Doctor, ¿dónde está mi torta?”, preguntó Vanesa en un chat, a lo que Luque responde con un audio: “Agarré tu plata pero la fui gastando durante el día. No tengo toda tu plata. Si vos querés te transfiero. Pásame tu cuenta y listo.”

En este contexto, Dalma Maradona se expresó en su cuenta de Instagram, donde mostró su indignación. Citando la nota de Infobae, exclamó: “¿Y ahora qué?”. Y agregó, en otra story: “¿Realmente hay gente que todavía defiende a este entorno? ´Realmente piensan que soy yo la que hago circo? Después no quiero ver gente llorando diciendo que no sabían, que la engañaron…¡Basta!”, expresó.

Días, atrás, la hermana de Gianinna también había dejado un irónico mensaje después de que se difundieran los audios de Verónica Ojeda al cuestionado médico. “Dime con quién te aliaste y te diré quién eres…”, escribió y selló, con ironía, con un emoji de beso. Lo cierto es que la Justicia se encuentra investigando las causas que derivaron en la muerte del astro deportivo. Hasta ahora son siete los imputados por el fallecimiento: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

Por otro lado, en la causa por la sucesión, el pasado 5 de marzo la Justicia determinó que “son cinco los herederos universales” el ex futbolista. “Declaratoria de herederos de Diego Maradona, una etapa terminada, y que le da derecho a Dieguito a salir a recuperar lo que le robaron a Diego”, escribió desde su cuenta de Instagram Verónica Ojeda junto con el documento que determina que al Diez lo “suceden en carácter de universales herederos sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda”. Este es el primer paso para que se pueda avanzar con la sucesión de los bienes que el Diez dejó.

Compartir

Linkedin Print