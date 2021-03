“Se inclina por Boca”: la frase del padre de Edinson Cavani que revolucionó a los hinchas

Compartir

Linkedin Print

El padre de Edinson Cavani rompió el silencio y dejó en claro que existen posibilidades reales de que el delantero uruguayo abandone el Manchester United en junio para desembarcar en el fútbol sudamericano y más precisamente en Boca. Luis dialogó en TyC Sports y dejó títulos interesantes que ilusionarán a los hinchas xeneizes.

“Si me pedís porcentajes, hay un 60% de que venga al fútbol sudamericano. Y no puedo negar que le gusta Boca”, fue la primera frase que desembuchó el papá de la estrella del United que confirmó los contactos permanentes con Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol boquense. Además confió: “Quiere estar más cerca de la familia y esa es la razón por la cual creo firmemente que Edi va a terminar jugando en un equipo de Sudamérica, cerca de Uruguay”. En tanto, descartó que existan chances de que su hijo firme con un elenco de su país: “Me gustaría que vaya a jugar en equipos que tengan chances de ganar algo importante. Acá en Uruguay no pueden ganar ni la copa de leche”.

El delantero de 34 años está cerca de ser padre y la idea es que su pareja dé a luz en Uruguay a mediados de año. Las conversaciones con Riquelme fueron determinantes para que la idea tome forma en su cabeza. Luis Cavani reveló sobre esto: “Conociéndolo a Edi, por lo que hemos hablado y lo que él ha hablado con Riquelme, con el que sé que ha tenido contacto directo, él se inclina mucho por Boca”. Sobre Román, ahondó: “Las veces que lo escuché vi que quiere lo mejor para Boca y con su visión va a buscar lo mejor. Tener un equipo competitivo de acuerdo a todo lo que rodea a Boca, el fútbol y las empresas”.

Cavani padre está al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino e incluso fue testigo del resurgimiento futbolístico de Carlos Tevez, al que catalogó de gran jugador y ya se lo imaginó siendo compinche de ataque con su hijo. “No puedo negar que le gusta Boca. Lo ha hecho público. Siempre se inclina hacia Boca porque creo que ha tenido muchas conversaciones con Riquelme. A él le gustaría jugar acá, cerca del país, para estar más tiempo con nosotros. Lo digo con honestidad porque en Europa cuando el jugador empieza a querer volverse todo eso juega en contra de su rendimiento y otros factores”.

Por último, Luis se mostró casi tan ilusionado con su desembarco en Boca como los hinchas xeneizes en este momento: “Me lo imagino festejando un gol a lo Manteca Martínez. Todos sabemos lo que es la hinchada de Boca, lo que es el fútbol argentino, hacer un gol y poder gritárselo a 30 ó 40 mil personas. Te da ganas de estar con ellos en la cancha. Me imagino todo eso. Verlo feliz, que es lo que quiero, que esté donde esté, sea feliz”.

La realidad indica que al atacante del seleccionado uruguayo le quedan tres meses de contrato con el United, donde cuenta con una cláusula de renovación por un año más. A mediados de 2021 definirá si permanece un tiempo más en Europa o vuelve a Sudamérica. Si opta por la segunda opción, Boca es el favorito.

Compartir

Linkedin Print