Dalma Maradona confirmó que tiene coronavirus. La actriz dio a conocer la noticia en Un día perfecto, el ciclo radial que conduce Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg –todos ex Perros de la calle– junto a la hija de Diego Maradona en el horario de 13 a 17 en la Metro (FM 95.1).

La joven por el momento permanece sin síntomas y en buen estado de salud. “Estoy aislada con mi marido y Roma. Me siento bien, pero tengo la voz un poco rara, como resfriada”, dijo. Dalma adelantó que el próximo viernes recibirá el alta y el lunes volverá a ocupar su lugar en el ciclo radial.

Según reveló en diálogo con Gabriel Schultz, la hermana de Gianinna comenzó con estornudos el martes pasado y decidió realizarse el hisopado. El mismo se lo realizaron en las últimas horas y determina que la mamá de Roma estaba contagiada. “Son 10 días de aislamiento, yo empecé el martes pasado y el viernes me dan el alta”, señaló.

Durante la charla, se mostró preocupada por la salud de su hija Roma. “Se porta espectacular, pero estoy permanentemente encima de ella porque no quiero que le pase nada”, agregó. Cabe recordar que la familia Maradona- Villafañe ha vivido de cerca esta enfermedad ya que Benjamín, el hijo de Gianinna, se contagió cuando viajó a Inglaterra a visitar a su papá.

A pesar de este momento que transita, a través de sus redes sociales, la hija de Diego expresó todo su apoyo a sus compañeros y hasta reflejó su buen estado de ánimo al bromear por la calidad del programa que estaban haciendo en su ausencia.

La participación de Dalma en el programa radial se convirtió en su regreso al trabajo tras la muerte de su papá, el 25 de noviembre del 2020. Desde ese momento, tanto la ex Cebollitas como sus hermanos están pendientes de la causa judicial que investiga los motivos del fallecimiento de Diego Maradona y sus potenciales responsables.

Mientras tanto la Justicia avanza en la difícil tarea de saber cómo fueron los últimos días de Diego Maradona y quiénes tuvieron responsabilidad en su muerte, la batalla mediática y de las redes sociales entrega a diario diferentes cruces. En este escenario, el enfrentamiento del periodista Luis Ventura con Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Diego con Claudia Villafañe, parece no tener tregua.

Por estos días, la disputa suele dispararse a partir de los audios vinculados a los últimos días del Diez que viene emitiendo el programa Fantino a la tarde, el programa de América TV en el que el ex Intrusos se desempeña como panelista. Sin embargo, esta vez el cruce comenzó cuando Ventura fue entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, el ciclo de reportajes que se transmite por el Instagram de Radio Mitre. Allí, el conductor de Secretos Verdaderos se explayó con su análisis de los diferentes entornos de Diego Maradona y dio su versión de quiénes rodearon al astro en sus últimos días.

“Nadie tomaba una responsabilidad de cuidado realmente efectivo. Podía tener mucha gente alrededor, empleados que lo cuidaban. Que le cumplían con los pagos y vencimientos. Empleados que le limpiaban la pieza y el jardín”, señaló Ventura, que evitó poner el foco en el médico Leopoldo Luque, uno de los principales apuntados por la Justicia y por parte del círculo familiar maradoniano: “Me da la impresión que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que no se quería hacer responsable nadie”, continuó.

