Dalma Maradona volvió a apuntar contra Matías Morla: “Aunque sea difícil vos también vas a caer”

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en su casa alquilada del barrio privado de San Andrés en Tigre. A más de dos meses de su fallecimiento, la Justicia investiga si hubo negligencia o no en el desempeño del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes estaban a cargo de cuidar la salud del Diez.

En la causa secuestraron los celulares de ambos profesionales para leer las conversaciones y escuchar los audios que se mandaron mientras tomaban decisiones sobre el tratamiento que debía llevar adelante la leyenda del fútbol. En una de las charlas, publicadas en exclusivo por Infobae, Luque se dirigía a la casa de Maradona y le respondió con un audio a uno de sus contactos que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero contaba que el Diez estaba siendo reanimado.

“Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, respondió el médico, quien hoy es investigado por homicidio culposo. Dalma Maradona explotó de furia al escuchar estos audios y leer las conversaciones sobre la salud de su padre. En estos días, tanto en Twitter como en Instagram, no solo criticó a Luque sino que también acusó a Matías Morla, el ex abogado de Maradona, de ser el responsable de todo lo ocurrido en estos últimos meses.

“Van a caer uno por uno y aunque sea muy difícil vos también vas a caer M.M”, escribió la actriz en la red social en alusión a las iniciales del letrado, con quien jamás tuvo una buena relación. Dos días antes había publicado varios mensajes fuertes amenazando a Leopoldo Luque y a Matías Morla.

“Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia”, señaló Dalma. “Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, enfatizó la hija de Claudia Villafañe, reforzando la guerra mediática y judicial que mantiene con quien fuera el apoderado de su padre. Luego, admitió: “Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité”. Y exclamó: “Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”.

Por otro lado, recordó un mensaje que Morla escribió el 30 de noviembre, cinco días después de la muerte de Maradona. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería. Diego te amaba y, como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, tuiteó aquel día el abogado en defensa del neurocirujano que había sido allanado por la Justicia.

Sobre ese mensaje, Dalma manifestó con tono irónico: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden…”. Y luego, aseguró: “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”. Finalmente, ratificó: “¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp”, indicó, y agregó en mayúsculas: “YO NO VOY A PARAR”.

