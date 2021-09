Daniel Filmus se reunió con Salvarezza para analizar “el aporte de la ciencia” al país

Compartir

El designado ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, se reunió esta tarde con el titular saliente de esa cartera, Roberto Salvarezza, con quien analizó la “continuidad y profundización” del trabajo desarrollado desde diciembre de 2019 y evaluar el aporte de esa área a la “resolución de los principales problemas de nuestro país”

“Estuvimos reunidos con Roberto Salvarezza para analizar la continuidad y profundización del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y avanzar en el aporte de la ciencia y la tecnología en la resolución de los principales problemas de nuestro país”, destacó Filmus a Télam, luego de una larga reunión con el actual titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, en la sede de ese Ministerio.

En ese sentido, Filmus evaluó que “ninguno de los grandes problemas de Argentina se puede resolver sin el aporte de los científicos y tecnólogos”.

“Necesitamos un modelo productivo destinado a agregar valor a partir de la investigación y el trabajo de nuestros científicos y académicos que permitirá que dejemos de vender productos primarios sin elaborar, y sumar los de sofisticación tecnológica”, detalló Filmus, quien antes de su designación era secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería.

Por otro lado, reivindicó la gestión del ministro saliente Roberto Salvarezza, a la que calificó de “excelente” y aseguró que buscará continuar sus lineamientos ya que “la ciencia y tecnología no son un tema inmediato, todo el trabajo se ve a mediano y largo plazo, y da sus frutos después de mucho esfuerzo de científicos y académicos”.

Más temprano, en diálogo con AM750, Filmus, expresó su “entusiasmo” por su designación al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, afirmó que ya está trabajando “en el diseño del proyecto” y destacó que en el Frente de Todos comparten el mismo objetivo de que “el país vuelva a crecer”.

“Estoy con mucho entusiasmo y fuerza. Desde el mismo momento en que (el presidente) Alberto Fernández y (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner me transmitieron su voluntad de que asuma el Ministerio de Ciencia y Tecnología empecé a trabajar en el armado de los equipos y en el diseño del proyecto”, expresó Filmus esta mañana.

Finalmente, sostuvo que “la desfinanciación” de la ciencia y la tecnología implica hacerla desaparecer porque “no hay inversión privada que reemplace al Estado” en esa tarea.

Valoró el rol del Estado al volver a darle a Salud el rango de ministerio, durante la gestión de Alberto Fernández, luego que el anterior gobierno de Mauricio Macri la degradara a secretaría y se preguntó: “¿qué hubiera pasado si el país tenía que enfrentar una pandemia sin Ministerio de Salud ni de Ciencia y Tecnología?”.

“Me tocó un área de política del Estado. Nada de la ciencia y la tecnología tiene resultado de un día para el otro, son resultados de mediano y largo plazo”, concluyó Filmus.

Filmus aseguró además que “el principal desafío” en su nueva gestión será “articular lo que estamos haciendo con los otros ministerios de la Nación”, con las provincias, porque “la ciencia está el 90% en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, y articular con “las demandas concretas de la sociedad”.

“Poner una ciencia más cerca de las necesidades de la gente”, agregó.

También recordó su cargo como ministro de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2007, y lo describió como “un momento muy difícil”.

“La ciencia y la tecnología estaban destruidas totalmente. (El ex ministro de economía, Domingo) Cavallo había mandado a los científicos a lavar los platos. Nos costó muchísimo, pero pusimos la ciencia y la tecnología de pie”, marcó.

Y acotó: “Al neoliberalismo la ciencia y la tecnología no le preocupa, piensa en un país de desarrollo primario que no exige agregar valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación que tenemos los argentinos y las argentinas”.

