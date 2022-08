De Mendiguren: «El objetivo es llegar este año a US$ 90 mil millones de exportaciones»

Compartir

El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que el nivel de actividad «se mantiene fuerte» y que el objetivo este año es llegar a los US$ 90.000 millones de exportaciones para mantener el superávit comercial.

«Mi responsabilidad es mantener el nivel de actividad y llegar este año al objetivo de US$ 90 mil millones de exportaciones, va a ser un récord importante, que eso nos genere entre 12.000 y 13.000 millones de superávit comercial», dijo De Mendiguren la mañana de este martes en diálogo con la radio AM 990.

Dijo que «el año pasado tuvimos casi 15.000 millones de superávit, fue muy fuerte, después creo que tampoco cuidamos bien esas reservas y después nos agarró la crisis terrible energética que nos llevó de 8 dólares a 40 el millón de BTU».

«Además -agregó- la brecha se prestó a que mucha gente lícitamente adelantara stock, con lo cual se gastaron más dólares, y después hubo muchos actos ilícitos, que estamos muy fuerte atrás de eso que nos hizo triangular dólares, sacar dólares que la Argentina necesitaba», agregó.

Proyectó que «a partir del mes de septiembre creemos que esto va a aminorar mucho porque se deja de gastar en energía», al tiempo que «el campo hoy está dando una respuesta muy buena a pesar de todos estos inconvenientes».

En ese contexto, de Mendiguren sostuvo que «el nivel de actividad se mantiene fuerte, hoy estamos con casi 70% de la capacidad instalada funcionando».

Señaló que hay «una oposición y grupo importante de gente que quiere primero una devaluación brusca porque cree que así se resuelven los problemas y otros por beneficios personales concretos», y remarcó que el Gobierno mostró que su trabajo va a ser no una devaluación brusca sino bajar el techo porque no hay ninguna justificación técnica para un dólar arriba de los 350 pesos; una devaluación brusca sabemos que pega muy fuerte sobre la inflación», enfatizó.

Asimismo, destacó que «el Gobierno tiene como objetivo este plan de estabilización hacerlo manteniendo el poder adquisitivo del salario; esta es una diferencia muy grande, todos los planes de estabilización anteriores empezaban como primera variable de ajuste el salario».

«Así fue la tablita de (José Luis) Machinea con la Alianza, así fue cuando se quiso garantizar el pago de intereses de la deuda con López Murphy y Patricia Bullrich lo primero fue sacarle 13% a los jubilados; no sirvió de mucho, a pesar de esa inmolación en diciembre el Fondo Monetario te sacó el banquito con 1.000 millones de dólares y te llevó a la peor crisis social, política y económica, no obstante esa experiencia, lo siguen proponiendo», agregó.

Consideró que «todos los problemas concretos de la Argentina desde la pobreza indignante que tenemos, los planes sociales, un país que está permanentemente al borde del default, es debido a nuestra estructura productiva».

«Hay una ley que está en el Congreso, espero que salga pronto, de la cadena agroalimentaria que premia el valor agregado a la producción actual, esa es la única salida concreta de la Argentina», concluyó de Mendiguren.

