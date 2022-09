De Mendiguren estimó que se podrían liquidar más de US$ 5.000 millones por el dólar soja

Compartir

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que la aplicación de un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja fue resultado de una negociación donde “toda la cadena ha participado”, y destacó que muchos actores del sector “pronosticaban que iba a ser mayor el ingreso” de divisas, de los US$ 5.000 millones estimados inicialmente.

“Toda la cadena ha participado. Muchas entidades colaboran, pero a veces tienen problemas internos que les sacan un poco de energía al ver el problema general. Pero sí, han participado”, aseveró de Mendiguren a radio Futurock.

En ese sentido, detalló que, previo al anuncio del domingo del ministro de Economía, Sergio Massa, hubo “una reunión en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía donde estaban todos sentados y todos volvieron a confirmar” su intención de participar en el Programa.

El Programa de Incremento Exportador, dispuesto a través del decreto 576/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece “de manera extraordinaria y transitoria” hasta el 30 de septiembre un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja y derivados.

Asimismo, la medida, pensada para fortalecer las reservas de divisas, crea el Fondo Incremento Exportador, que recibirá una proporción de la recaudación que se obtenga de las retenciones de la soja liquidada y que, además de financiar una prestación no contributiva a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los sectores más vulnerables, otorgará recursos a “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.

En ese marco, De Mendiguren anticipó que “con estos fondos por las economías regionales la idea también es sentarse (con los actores de la cadena) para que analicemos que provincia o regiones necesitan más apoyo y de qué forma”.

“La Mesa de Enlace estará contenta porque las economías regionales durante el Gobierno anterior tenían retenciones y este gobierno se las quitó”, agregó el funcionario.

Asimismo, De Mendiguren se mostró optimista sobre la cantidad de divisas que se liquidarán con la iniciativa, y estimó que podrían ser aún superiores a los US$ 5.000 millones que previó ayer Massa para este mes.

“Muchos (de los actores de la cadena) dijeron que también pronosticaban que iba a ser mayor el ingreso y que podía haber una avalancha de ventas, textual de las cerealeras; y por lo cual, estimamos que esos US$ 5.000 millones podrían ser aún mayores”, anticipó el secretario.

En tanto, respecto de los fondos dirigidos a la Anses, de Mendiguren señaló que el Ministerio de Economía analizará las medidas tras “mirar las cifras” obtenidas por este nuevo esquema cambiario.

A ese respecto, afirmó que “el Gobierno tomó, como decisión política, ir a un plan de estabilización pero manteniendo el poder adquisitivo de los salarios”.

“Esto es algo muy nuevo en los planes de estabilización porque siempre todos empezaron ajustando salarios y las cuentas que tienen que ver con la ayuda social”, consideró el funcionario.

Del mismo modo, aclaró que uno de los motivos por el cual se escogió “a la soja y no a otros productos” como beneficiaria del nuevo programa fue porque esta no se refleja en los precios del mercado interno.

En tanto, respecto de la situación económica, De Mendiguren afirmó que la medida de hoy se sitúa en línea del objetivo de “mejorar las reservas internacionales”.

“Hace tres o cuatro semanas atrás estábamos en una situación muy compleja donde todos anunciaban prácticamente un reperfilamiento de la deuda en pesos y un dólar a $ 350 o $ 400 con una brusca devaluación; y en ese escenario, la primera etapa era poder salir de la situación y estabilizar”, indicó.

