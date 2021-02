Déficit habitacional: Barrios de Pie se movilizará hoy para exigir “una vivienda digna para todos”

Compartir

Bajo la consigna “La vivienda es un derecho que debe garantizarse sin clientelismo”, la organización social “Barrios de Pie” marchará y realizará reclamos en la jornada de hoy ante la crisis habitacional que se agrava cada vez más, en el marco de protestas a nivel nacional.

“Tenemos dos objetivos; uno a nivel nacional en consonancia con una medida nacional que se hace en el marco de esta crisis habitacional y es el tema de hablar con el responsable de la vivienda a nivel nacional para que se dé apertura a los programas de construcción de viviendas y que también tengamos la posibilidad de formar parte de esta mesa interinstitucional, se han hecho convocatorias, pero esa invitación no nos ha llegado a nosotros principalmente. Eso por un lado y por el otro en particular a lo que está sucediendo en la ciudad que tiene que ver con un problema habitacional de larga data y que llega a tornarse como dramático por ejemplo con la lluvia de la vez pasada que pone en evidencia un montón de situaciones, por eso entendemos que esta situación en particular necesita el abordaje de políticas públicas serias, a nosotros nos parece que está faltando hacer un relevamiento territorial de manera de identificar a las personas que necesitan viviendas porque a partir de ahí se puede estar sujeto a una base de datos donde se puede identificar claramente quiénes son las personas que están necesitando un lugar donde vivir”, expresó.

En ese sentido aseguró que la situación de vulnerabilidad aumentó desde la pandemia, “Hay una amplia mayoría que está viviendo en alquiler o sino encimados en las casas de los padres, hay familias en situaciones criticas como por ejemplo esta pandemia que nos acorraló a todos y generó que muchas personas que por ahí estaban alquilando tengan que dejar de hacerlo y recurrir a los padres o a las familias, lo que genera una situación de hacinamiento pero no por eso hay que dejar de ver que hay una necesidad concreta, entendemos que es necesario hacer estos relevamientos porque así también el Estado va a tener en manos la lista de personas, hay que hacer una apertura rápida y tiene que ver con la información a la población, eso genera mucha incertidumbre cuando no se aclara a la población cuál es la posibilidad real que se tiene”, explicó.

Aseguró además que “nosotros hemos hecho relevamientos varias veces en un montón de otra temáticas como por ejemplo la falta de trabajo o cuestiones de salud, pero también tenemos planificado hacer un relevamiento territorial de los barrios donde estamos como para poder aportar datos concretos, también entendemos que si no se ha construido la cantidad necesaria y si hay una exigencia urgente, para la totalidad de la población que está necesitando hay que hablar y decir que hay un propósito o una planificación y no están porque evidentemente la cantidad de gente que necesita vivienda espera, la cantidad de personas demandante de un lugar para habitar supera a lo que se construyó ya sea modulo o viviendas”.

“Nuestro objetivo siempre fue ayudar ante situaciones concretas por eso lo de este viernes tiene que ver con una demanda al Ministerio porque nosotros como organización siempre hemos presentado nuestra colaboración y nuestro deseo de aportar a una solución, por eso también nos llamó la atención de que no nos hayan convocado a esta mesa y sí a organizaciones amigas, lo cual nos parece que no es justo en el marco del desarrollo de políticas públicas para todos y en el marco de entender y reconocer el aporte que hacen las organizaciones sociales como la nuestra, lo que estamos haciendo hoy con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es la medición de talla y peso de niños y también estamos viendo el impacto que tiene la Tarjeta Alimentar en las familias, es un aporte que hacemos desde nuestra organización al Estado y en ese sentido en el caso de las viviendas que se plantea a nivel nacional hay una reunión donde están hablando de la construcción de viviendas lo cual nos parece interesante porque va a ir a tocar el tema deficitario a nivel nacional y también entendemos que eso va a generar trabajo por eso es sumamente importante, ahí nos parece que la llegada no se está haciendo por igual a toda la organización y no sirve en este contexto llamar a las organizaciones amigas porque no contribuye a generar un ámbito bueno y donde se pueda ver al gobierno con otros ojos”, expuso Galeano.

“En Formosa claramente hay un déficit, hay que invertir recursos en la elaboración de diseño y edificación de viviendas, módulos, si hay que lotear tierras fiscales deben hacerlo, me parece que la provincia cuenta con personas muy capaces que pueden diseñar planificaciones habitacionales, si hay poca superficie en lugar de parar la distribución de las viviendas de manera horizontal se hacen de manera vertical, eso se puede hacer cuando hay voluntad política de darle solución a una cuestión que tiene que ver con un derecho humano que es tener un techo para vivir dignamente”, finalizó Galeano.

