Déficit hídrico: el INTA advirtió que no se avizoran lluvias significativas en el territorio

Compartir

Linkedin Print

La Agencia de Extensión Rural Formosa del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), brindó un informe sobre el déficit hídrico actual y sus consecuencias sobre suelo formoseño.

El jefe del organismo ingeniero Federico Miranda recordó que hace dos años se da esta sequía y lamentó que los pronósticos de mediano plazo no indican lluvias significativas para el territorio aunque aclaró que «tenemos un ligero alivio que es el ingreso de aguas que está entrando por el Bañado la Estrella» con buen caudal.

En ese sentido, aseguró que todas las instituciones abocadas a esto, tales como el INTA, el Ministerio de la Producción, CEDEVA (Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias) y el PAIPPA (Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor) «están trabajando y viendo de qué manera contener los efectos de esta sequía que se está teniendo».

Consecuencias

El funcionario detalló las consecuencias de la sequía: mencionando la baja humedad del suelo, la condición de estrés hídrico de la vegetación lo que lleva a que no produzcan forrajes y por otro lado, una alta vulnerabilidad a los efectos de los incendios.

En ese orden, brindó información apoyado en imágenes satelitales sobre el año 2020, afirmando que «el efecto de la restricción hídrica fue más acentuado», mientras que en el 2021 «logramos tener unas lluvias más significativas». Sin embargo, dijo que «en términos ecológicos los efectos son aditivos, ese decir que se suman, por eso, en el 2021 el balance fue negativo».

De ese modo, apuntó que «esto va traer consecuencia a largo plazo, porque los campos van a estar sujetos a mayor degradación, a avance de leñosas y a enmalezamiento con especies tóxicas». En cuanto a la fauna silvestre señaló que también se verá afectada y «empezarán a buscar fuentes de agua en lugares más lejanos y se verán especies en las rutas, que antes no veíamos».

Dijo que en este punto la Agencia encuentra monitoreando y proveyendo de información a los productores.

Además, dijo que «existe una limitante, el ser humano solo puede intervenir hasta cierto grado». Y agregó que «el cambio climático también nos pega a Formosa, aunque no somos centros poblados ni de contaminación como lo son otras provincias o países».

Compartir

Linkedin Print