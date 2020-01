Degolló a su ex mujer, fue capturado por los vecinos y se clavó el arma femicida en el pecho

Compartir

Una mujer de 35 años fue brutalmente asesinada esta mañana a puñaladas por su ex pareja en la puerta de una casa ubicada en la calle Cuyo al 835, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, después del femicidio, el agresor quiso escapar pero fue retenido por los vecinos que en un principio quisieron intervenir en la pelea al escuchar los gritos de la mujer. Al verse atrapado y ya con su ex gravemente herida, el hombre se clavó el arma femicida en el pecho para quitarse la vida. Quedó internado en el hospital de Haedo con custodia policial.

La víctima, identificada como Sabrina Vanesa Ovalle, tiene dos hijos y vivía con su padre. En el caso intervino la fiscal Paula Hondeville, de la UFI Nº 10 de Morón, especializada en violencia de género e intrafamiliar. El femicida, en tanto, es César Díaz, quien por los golpes que recibió por parte de algunos de los vecinos que lo retuvieron cuando quiso huir, terminó detenido y fue trasladado al sanatorio.

De acuerdo con una fuente de la investigación citada por Télam, estaban separados desde hacía unos tres meses y ambos tenían una restricción de acercamiento perimetral aunque, al parecer no se cumplía.

Si bien aún se investiga cómo ocurrió el hecho, el crimen se cometió en el porche del jardín de la entrada de la vivienda, tras una fuerte una discusión. “La víctima presenta múltiples heridas punzocortantes y el imputado también terminó con algunas heridas de arma blanca que estamos tratando de establecer si fueron producto de la lucha o si, tal como señalan algunos testimonios, fue un intento de suicidio”, dijo a la agencia estatal una fuente judicial.

Asimismo, se supo que la pareja tenía dos hijas menores de edad en común que estaban presentes en la casa, aunque por el momento no se determinó si fueron testigos del crimen de Sabrina, quien además tiene un hijo de 14 años con otro hombre. El adolescente no estaba en el lugar del hecho.