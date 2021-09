Delguy valoró la importancia de brindar espacios en la ciudad para que los vecinos puedan recrearse

Compartir

Linkedin Print

Visitó ayer el piso de Exprés en Radio el subsecretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Formosa, José Delguy quien valoró la importancia de que la comuna brinde espacios para que los vecinos puedan recrearse; además insistió en la necesidad de que hay una mirada para que la ciudad pueda avanzar económicamente explotando el turismo.

Comenzó diciendo que “más allá de cuidar la salud física está también la salud mental, y algo que tanto necesitamos todos los formoseños una vez que esta situación pandémica sea más controlada era que nos permitan hacer las actividades que acostumbramos y que en mi área era la que funcionaba al 100%, estamos hablando de deporte, cultura y turismo”.

Y agregó que “es muy importante brindar los espacios para que los vecinos tengan un lugar de esparcimiento”.

Seguidamente, el funcionario municipal habló del crecimiento y la explotación del paseo Ferroviario. “Una de las cosas que buscábamos desde el 2016 era que nos volvamos a enamorar de nuestros espacios, de nuestras plazas, de nuestros lugares, y creo que la decisión política del Intendente fue acertada al recuperar un espacio que, digan lo que digan ese lugar siempre estuvo ahí y había que tomar la decisión de recuperarlo. Hoy en día es un espacio totalmente disfrutado por la familia”, aseveró dejando en claro que la Municipalidad busca que las familias formoseñas vayan a disfrutar en distintos puntos de la ciudad.

“Valorar lo nuestro”

Por otro lado, indicó que “la Argentina tiene el 5% de aves en el mundo y Formosa tiene el 50% del total del país, estamos hablando de un porcentaje elevado de especies que existen acá. Nosotros hemos realizado la competencia de muralismo donde se han hecho los murales del paseo y que son puras y exclusivamente para que nos vayamos dando cuenta de lo que tenemos”.

Destacó Delguy que “uno tiene que prestar detalle a lo nuestro, y en ese caso puntual creemos nosotros que la pandemia nos ha demostrado eso, poder empezar a valorar nuestra querida Formosa desde otra perspectiva”.

Consultado si es que se alcanza a valorar todo el potencial turístico en la ciudad respondió: “yo creo que hace no tantos años atrás Formosa no hablaba de turismo, esto no lleva menos de 10 años, y después hay un objetivo claro tanto del gobernador Gildo Insfrán como del intendente Jorge Jofré en tener el perfil turístico en este caso puntual desde la ciudad, y eso hizo que la gente empiece a identificar el porqué, no solamente utilizarlo como un slogan de moda sino como una realidad porque nosotros consideramos que el turismo es sinónimo de trabajo”.

“Si tenemos turistas que se acercan a disfrutar de las actividades que se hacen en agenda o que a su vez puedan aprovechar el cambio en la moneda, nos va a servir para dinamizar la economía local y también a potenciar los distintos sectores. En ese sentido creo que fue aumentando el interés de la gente y a su vez empezaron muchas inversiones relacionadas a la gastronomía y los servicios turísticos, también comenzaron las inversiones y se puso foco a aquellos lugares de alojamiento como ser las cabañas que creo que en Formosa hay mucha variedad”, dijo el mismo.

Biosfera

Seguidamente, expuso que mañana es el Día Internacional del turismo “con lo cual hay un lanzamiento del Ministerio de turismo donde van a anunciar algunas actividades en la Biosfera de Laguna Oca”.

“Laguna Oca es una biosfera de reserva que presenta todas las variedades de especies. Formosa tiene todo el potencial de ser una provincia ecoturística, con lo cual el mundo necesita de ello, y la pandemia nos vino a marcar eso también, que la gente necesita buscar la naturaleza para tener ese microclima que generaba un ambiente sano, saludable y seguro. Creo que Formosa se está preparando para eso, seriamos necios en no detectar esa mirada y no interpretar la mirada de un intendente que realmente piensa pura y exclusivamente en lo económico referido a lo turístico”.

“Venimos haciendo un buen trabajo y lo que más queremos es que en poco tiempo, después en una situación pos pandémica, podamos aprovechar al 100% en lo económico y que la economía circular vuelva a funcionar”, dijo.

Recuperación del

sector turístico

Asimismo, expresó Delguy que “después de las medidas que permitieron la vuelta a los gastronómicos, a los espacios públicos, generó un clima positivo en la gente que lo necesitaba, pero también hizo un boom en el consumo”.

“Hoy vemos una ciudad mucho más prendida, una ciudad que se está fortaleciendo, sabemos muy bien que pasamos un año y medio con una situación de cierre donde ha tenido que sobrevivir el sector privado, pero si hay algo que queremos y que entendemos muy bien y que hemos hecho desde el día uno es tener las puertas abiertas del Municipio para trabajar sobre herramientas para que en todo sentido salgamos codo a codo el sector privado y el municipal en ejecutar acciones y recuperar lo perdido”, cerró diciendo el funcionario.

Compartir

Linkedin Print