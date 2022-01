Demanda de agua potable y energía: reuniones con vecinos de Villa del Carmen y 25 de Mayo

Compartir

Ante la creciente demanda de agua potable y energía, la Defensoría del Pueblo mantuvo reuniones con vecinos de los barrios Villa del Carmen y 25 de Mayo.

En ese sentido, el titular del organismo, José Leonardo Gialluca, informó que se liberó el corte de la Ruta Nacional Nº11 luego de adoptar mayores y mejores medidas por parte de Aguas de Formosa para la distribución del agua potable.

Aclaró que igualmente se liberó el corte de una colectora de la Av. Gendarmería Nacional donde un grupo de personas reclamaban por la regularización en el aprovisionamiento de energía eléctrica y agua potable, con los cuales se mantendrá una reunión la semana entrante toda vez que el Lote Rural Nº 75 de la Colonia San Antonio fue loteado por particulares y sin que se cumplan con las ordenanzas vigentes, por lo cual también será citado el municipio y de esta manera determinar las acciones a ejecutar.

El funcionario provincial agregó que «hemos podido determinar que lamentablemente frente a cuestiones altamente sensibles en esta ola de calor y pandemia que vivimos, ciertos sectores políticos movilizan y activan estos cortes de rutas en lugar de hacer propuestas superadoras a favor de la gente».

El Defensor del Pueblo junto con el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander, mantuvieron el día viernes en horas de la noche un prolongado diálogo e intercambio de ideas con los vecinos de la zona denominada «La Villita», quienes se encontraban interrumpiendo totalmente el tránsito vehicular en reclamo de una regularización en el aprovisionamiento de agua potable. Aproximadamente en horas de la medianoche las partes acordaron mantener una reunión de trabajo esta vez en la casa de un vecino y con ello se pudo obtener la liberación al tránsito vehicular que se había mezclado entre vehículos particulares y camiones de carga, tanto hacia Resistencia como hacia el centro de la ciudad.

De esta manera, ayer en horas de la mañana se llevó a cabo la reunión antes mencionada y de la cual también participaron el Ing. Alfredo Gusberti, gerente general de Aguas de Formosa S.A., junto al Ing. Emilio Duarte en representación del SPAP. En la misma los más de 50 vecinos plantearon pedidos que se registraron por parte de las autoridades antes citadas y se acordaron mayores y mejores medidas para la distribución del agua potable mediante camiones cisternas, exigiendo las personas que todas las quintas o propiedades con piletas del lugar, «que se apropian del agua que está destinada para las necesidades básicas de las personas, sean denunciados, pues no es justo que ellos abusen del agua potable, cuando existen niñas/os, mujeres embarazadas y personas discapacitadas o con problemas de salud más los adultos mayores que no pueden están sin hidratarse debidamente».

Al final de la reunión se concretó un recorrido por diversos lugares de distribución de agua potable y se acordó con un vecino designado por los presentes, ir avanzando en una mayor y mejor reparto del agua no solamente en los tanques comunitarios, como así también en aljibes que poseen algunos vecinos del lugar.

De la misma forma, en el barrio 25 de Mayo los vecinos procedieron a cortar el tránsito en una de las colectoras de la Av. Gendarmería Nacional y calle Peñaloza del Barrio Itatí II donde quemaron cubiertas, por lo que desde la Defensoría del Pueblo mediante los asesores letrados Dres. Fernando Sosa y Martin Parajon, por instrucciones recibidas por el Ombudsman Provincial, «les informaron a estos ciudadanos que el Lote Rural Nº75 de la Colonia San Antonio en su momento fue comercializado por el fallecido Sr. Hugo Romberg, siendo uno de sus hijos el que continuó posteriormente con las ventas, existiendo, en este caso no solamente una causa judicial en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 donde supuestamente existiría un documento que acreditaría la venta de dicho lote y que abría pertenecido a la empresa La Flora S.A.»

Además el Defensor del Pueblo señalo en este caso, «que no se habría cumplido con regulaciones específicas que datan del año 1950, la Ley Nº 14.005 que dio inicio a la Reglamentación General y a nivel municipal debemos constatar el cumplimiento o no de las ordenanzas 4/62, 302/79, y la más nueva 5.818/10 que establece que los inmuebles para su comercialización fraccionada, en lotes, deben contar con energía eléctrica, agua potable, desagües, alumbrado público, apertura de calles, espacio para uso comunitario y lo que es más relevante la aprobación de todos los planos y documentaciones por las autoridades de Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa».

No obstante, se acordó con tres representantes de los manifestantes, quienes demandan la regularización en el aprovisionamiento de energía eléctrica y del agua potable, una reunión de trabajo para el día jueves 20 a las 11 horas y donde se convocará a responsables del municipio de manera que entre todos se pueda dar una respuesta, dentro de la ley, para estos ciudadanos.

