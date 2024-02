Demichelis sobre Barco: «consideré que no estaba al 100% para jugar el segundo tiempo»

El DT de River habló tras el empate ante Atl. Tucumán y se refirió a la situación que protagonizaron Esequiel y Borja.

Martín Demichelis habló este miércoles en Tucumán luego del empate 0-0 entre River y Atlético en el José Fierro. Tras la igualdad, que dejó al Millo como líder en soledad de la Zona B, el DT analizó el partido y habló sobre los dos penales errados por Esequiel Barco, la razón por la que decidió reemplazarlo y, también, el estado de Miguel Ángel Borja, quien salió lesionado en la segunda mitad.

«Respecto a la jugada de Esequiel a cualquiera le puede pasar errar un penal, consideré que no estaba emocionalmente para que siguiera jugando en el segundo. Es un gran chico. Quería participar porque todavía no había convertido», expresó en principio Demichelis.

«No es egocéntrico, no es un chico que solo piense en él, de todo se aprende y seguramente hoy se lleve una gran experiencia, consideré que no estaba al 100% para jugar el segundo tiempo», agregó el DT de River.

Y Micho también confirmó que intervino para pedir que sea Borja quien ejecute el segundo tiro: «“Cualquiera de los dos son encargados de patear y los chicos tienen que resolver en el campo dependiendo de sus propias sensaciones. Cuando agarró Esequiel ahí sí participé en pedirle que fuera Miguel (Borja), no se dio y el desenlace ya es conocido”.

Respecto a si Barco tuvo una actitud desobediente, el DT de River se limitó solo a decir que lo que deba charlar con el futbolista lo hará en privado: “Eso es a libre interpretación del afuera. Lo que haya que hablar puertas adentro lo haremos. Esequiel ya pidió disculpas, es un jugador muy desequilibrante. Luego del segundo penal se vio en situaciones erráticas que para él son atípicas y consideré que no estaba al 100% emocionalmente”

“Si lo erraba, sabía que no iba a estar al 100%. Respeté a Esequiel para no perder una ventana y para que se hiciera cargo de la situación después de haber errado pero no hay que dramatizar demasiado”, comentó Micho.

En cuanto al estado de Borja, quien salió reemplazado en la segunda mitad con molestias físicas, Demichelis señaló que fue el colombiano el que pidió ser reemplazado y que ahora deberán esperar por un examen médico: «Miguel pidió el cambio, él conoce su cuerpo, ahora habrá que esperar a que el cuerpo médico diga para qué está y cómo está. A veces las rotaciones son necesarias, esperamos hasta hoy para definir el equipo y pidió el cambio».

Por último, sobre el partido, el entrenador del Millo dejó en claro que, a pesar del empate, estuvo conforme con el rendimiento de su equipo: «Nos sentimos desde el primer minutos cómodos en el partido, tuvimos la fortuna que nos fuimos al entretiempo sin haber recibido algún gol. Lo terminamos mejor de lo que empezamos pero en definitiva no se vio reflejado lo que intentamos hacer desde el primer minuto».