Denuncian que el Gobierno oculta el contrato de concesión de REFSA para proteger a la empresa

Ante la ola de calor que azota la región norte del país, donde en Formosa se vienen registrando temperaturas que superan los 40º y sensaciones térmicas que llegan casi a los 50º, los legisladores radicales Ana Costa Ankenbrand, Diego Herrera y Carla Zaiser apuntaron contra el gobierno provincial por el pésimo servicio que brinda la empresa de energía eléctrica y exigieron que deje de ocultar el contrato de concesión de REFSA porque es allí donde constan las obligaciones y calidad del servicio a prestar: “El gobierno oculta el contrato de concesión para proteger a una empresa que evade sus obligaciones”, denunciaron.

En este marco, insistieron que se trata de información que debe estar a la orden del día, más aún teniendo en cuenta que a raíz de los bajones y cortes de tensión registrados se han generado serios inconvenientes y cuantiosos daños a los formoseños. “Nadie sabe en qué consiste el contrato porque lo ocultan, entonces no tenemos conocimiento de responsabilidades ni cómo debe ser la calidad del servicio que brinda REFSA”, aseguraron.

“No pueden culpar a otros”

Por otro lado, en cuanto a responsabilidades, los radicales señalaron que “este gobierno no puede culpar a nadie de lo que pasa en Formosa Porque está gobernando desde hace más de 20 años, tiempo más que suficiente para realizar inversiones en los servicios básicos que hoy deberían dar respuestas a los usuarios y no dolores de cabeza”.

Tampoco se puede culpar a la naturaleza y pedir disculpas como lo hicieron desde REFSA porque “la gente que perdió heladeras, freezers, aires acondicionados u otros electrodomésticos del hogar a causa de su mal servicio no necesita escuchar excusas”.

Seguidamente, Costa Ankenbrand, Herrera y Zaiser volvieron a hacer hincapié en el pedido realizado hace tiempo ante la Justicia para conocer quiénes conforman la nómina de directores y accionistas de Aguas de Formosa S.A. y REFSA, y reiteraron que “los formoseños tenemos el derecho a saber quiénes son las personas que dirigen REFSA y por enderesponsables del servicio de mala calidad que se brinda, porque la realidad es que la gente paga cifras exorbitantes por un servicio pésimo, y eso no es de ahora”.

¿Y la Justicia Social?

Por otro lado, también se refirieron a la situación que atraviesan cientos de instituciones escolares, donde por la falta de tensión eléctrica hubo innumerables problemas para dictar clases, por lo cual refutan al Gobierno provincial que tiene como “discurso” que “la educación reivindica la Justicia Social en Formosa”. “De qué educación o Justicia social habla, si en Formosa los chicos no pueden estudiar porque hace mucho calor y en algunas escuelas ni siquiera hay luz”, lanzaron.

Pedido

Finalmente, los legisladores radicales comentaron que ya realizaron un nuevo pedido solicitando a REFSA, EROSP y Ministerio de Planificación de Formosa el contrato de concesión que debería ser público”, pero en sin embargo lo esconden.

“El Gobierno sigue sin responder los reclamos que hicimos desde la oposición por la encriptación y ocultamiento de información. Las obligaciones y calidad del servicio a prestar están estipuladas en el contrato de concesión, pero lo ocultan porque son cómplices. Los formoseños tenemos el derecho a saber quiénes son los responsables de los problemas por el mal servicio y a quienes debemos reclamar cuando se queman los electrodomésticos”, sentenciaron.