Denunciaron a profesor de la EPET N°7 por acosar por whatsapp a una alumna

Compartir

Linkedin Print

Días atrás se conoció un hecho que generó gran convulsión en la comunidad educativa de la EPET N°7 cuando una alumna de dicha institución denunció haber sufrido acoso mediante mensajes de whatsapp por parte de un profesor. Se tomaron las medidas correspondientes y se aguarda una resolución sobre qué ocurrirá al respecto.

En ese marco Remigio Gallo, director de la escuela técnica, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el caso y confirmó que el viernes “tomamos conocimiento de este caso, hicimos las actuaciones que corresponden en este tipo de hechos de hacer un acta, seguir el protocolo y actuar en base a eso”.

Respecto a que habría capturas de pantalla de más chicas que habrían sido acosadas por el docente, el directivo aclaró que “hay varias versiones, pero de nuestro conocimiento es solo una situación que es la que pude leer, después se puede hacer la lectura subjetiva de los mensajes, eso ya lo enviamos a nuestros superiores para que analicen de qué se tratarían esos mensajes”.

Dijo que se actúa en base a protocolos y que “siempre lo primero que le decimos a los chicos es que se acerquen ante un caso de acoso, no solo del personal de la escuela sino que nos pasa también de acoso intrafamiliar, tengo varios casos donde lo primero que hacemos es labrar un acta, que las alumnas en estos casos nos cuenten y nosotros anotamos tal cual las palabras que usan, luego mandamos una nota con esa acta al nivel y también a veces paralelo al SETIC (Servicio Técnico Interdisciplinario Central) que son los que nos acompañan en estos casos”.

“Este caso fue relevante porque se hizo público pero sí tenemos muchos casos de abuso intrafamiliar que los trabajamos, que no los damos a conocer públicamente porque no corresponde según protocolo”, informó el docente.

“Lo primero que hacemos además de hacer las actas con los alumnos es citar a los tutores para que nos cuenten su versión, si conocían la situación”, dijo y explicó que aún no sabe si el docente será separada del cargo ya que “es el primer caso que tenemos, nosotros elevamos a nuestros superiores, ellos son los que van a determinar si separan o no al docente hasta tanto se investigue, sí trabajamos con psicólogos, de hecho a dos nenas les pusimos profesionales en otros casos, acompañamos a las familias, estuvimos hablando con los tutores pero la semana que viene vamos a hacer una reunión con todos los padres de este curso, vamos buscando la manera de solucionarlo y Dios quiera que no ocurra, nunca debería ocurrir pero el caso está”.

“Lo primero que hacemos es escuchar a nuestros alumnos, eso es primordial después seguir el protocolo que tenemos que es nacional, veremos cuáles son los resultados desde nuestros superiores en este caso”, expresó Gallo.

También se refirió a cómo seguiría la relación entre el profesor y la alumna, en caso de que se resuelva que no hubo acoso. “Yo me hago esa pregunta, cuál va a ser la relación si en este caso sale que no era así, vamos a ver, vamos a trabajar fuerte con el equipo pedagógico de cómo vamos a enfrentar esta situación que Dios quiera salga de la mejor manera, pero si sus hijos sufren algún acoso no duden en acercarse que nosotros vamos a actuar”.

Denuncia de docentes

Este medio se comunicó ayer con el director Gallo quien confirmó que profesores y profesoras de la institución procedieron a realizar denuncias ante comentarios que surgieron en redes sociales a raíz de que tomó estado público el hecho donde fueron involucrados, afectando así su buen nombre.

Compartir

Linkedin Print