Denunciaron que aún no rige el boleto estudiantil y alumnos abonan la tarifa plena

El concejal radical, Enzo Casadei dialogó con el Grupo de Medios TVO y aseguró que hasta el momento no se han arbitrado los medios para que los estudiantes solo abonen 345 pesos que es el costo del boleto estudiantil, al mismo tiempo el Edil le solicitó a las autoridades comunales que este trámite sea puesto en marcha de una vez y que además se les devuelva el dinero extra pagado estos días.

Casadei comenzó diciendo: “desde horas tempranas, el día lunes, muchas personas se han quejado de la situación con el boleto estudiantil, donde nos advirtieron que muchos estudiantes han tenido que abonar 690 pesos por un boleto”.

“Hemos confirmado que aún no está vigente la tarifa del boleto estudiantil, que es de 345 pesos, debido a que la crisis del transporte mantuvo ocupados al área del transporte de la Comuna y no han podido encarar el trámite de ir a tramitar el boleto estudiantil”, comentó el Edil.

Además explicó “esto ha provocado que muchos estudiantes hayan tenido que abonar la tarifa plena del boleto”.

Señaló además que “nada en materia de transporte en Formosa, sorprende puesto que todo es improvisado”.

“No entendemos cómo no se pudo prever esto, todos sabían que en esta fecha comenzaron las clases y no se han realizado las convocatorias para registrar la SUBE estudiantil, pero no sabemos qué sucederá en el mientras tanto”, añadió.

Por último, pidió a las autoridades competentes que agilicen lo que hace a los trámites, pero también “les pedimos que se les acrediten en sus nueva SUBE estudiantil el dinero que han pagado de más en estos días, para que sea todo más justo y equitativo”.