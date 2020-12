Deporte adaptado: la burbuja de los Murciélagos tiene forma de pelota

Compartir

El seleccionado argentino de fútbol para ciegos se concentró un mes en el CENARD y se prepara para los Juegos Paralímpicos, el único título que le falta ganar.

Los Murciélagos, el seleccionado argentino de fútbol para ciegos, no paran de soñar con la vuelta olímpica en los Juegos de Tokio. Jugadores y cuerpo técnico saben que el desafío es difícil pero no imposible y con ese espíritu competitivo estuvieron concentrados durante el mes de noviembre, entrenando en el CeNARD y haciendo lo que más les gusta: jugar mucho al fútbol.

“Vivimos una experiencia intensa, llena de emociones y siento que nos ubica en ventaja con respecto a muchos otros países que serán rivales en los Juegos Paralímpicos. Excepto China y España, el resto todavía no volvió a entrenar y esto sin dudas nos motiva de cara a nuestro gran objetivo, ganar la única medalla dorada que le falta a esta Selección”, le aseguró a la sección Deportes de www.argentina.gob.ar Martín Demonte, entrenador del seleccionado argentino de fútbol de FADEC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos).

“Desde marzo que no entrenábamos todos juntos. Teníamos la necesidad de reunirnos y seguir avanzando en las cuestiones de técnica individual y tácticas colectivas, pero por sobre todas las cosas necesitábamos volver a competir. Tenemos un equipo federal, con muchos jugadores de distintas provincias lo que nos enorgullece porque refleja el crecimiento de este deporte a nivel nacional”, reconoció Demonte, quien a la vez agradeció especialmente a la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, por la visita a varios entrenamientos y respaldar con acciones concretas su planificación.

“El COVID nos tocó de cerca y pudimos transitarlo. Hicimos las cosas bien, el virus no se propagó en el plantel y eso nos entusiasma para continuar trabajando de cara a 2021. Esta larga cuarentena nos deja una buena experiencia para generar todavía un sistema más cerrado y con una burbuja de jugadores esenciales camino a Tokio. Hay que seguir armando un grupo fuerte de jugadores que se apoyen afuera y adentro de la cancha. El balance que hago de esta concentración es altamente positivo”, analizó el DT.

Estos fueron los jugadores citados por Demonte: Angel Deldo (Chaco), Federico Accardi (Mendoza), Maximiliano Espinillo (Santa Fe), Froilán Padilla (Santiago del Estero), Nicolás Véliz, Lucas Rodríguez, Nahuel Heredia y Daniel Iturria (Córdoba), Silvio Velo (San Pedro, Buenos Aires), Marcelo Panizza, Braian Pereyra, Ignacio Oviedo, Vicente Zuccala, Jesús Merlos, Darío Lencina, Germán Müleck, Guido Consoni y Agustín Rojas (CABA).

