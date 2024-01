Descenso pronunciado de recursos girados por Nación hacia las provincias de la región

El análisis de los ingresos nacionales totales del 2023 para las provincias de la región es el tema central de este Reporte Fiscal, iniciativa conjunta de la consultora Politikon Chaco y Región Norte Grande.

Por Transferencias automáticas (coparticipación, leyes especiales y compensación del consenso fiscal) a las provincias del Norte Grande llegaron en diciembre un total de $ 655.465 millones mostrando una baja del 20,9% interanual real. A partir de las fuertes caídas de noviembre y diciembre, sumado a los descensos observados en gran parte de año, el año 2023 cerró para el Norte Grande con envíos automáticos totales por $ 4,9 billones y un descenso real del 4,6% anual, levemente superior a la baja de 4,4% en el total de las 24 jurisdicciones.

Las 10 provincias del norte cerraron el año con bajas, siendo Salta la que exhibe la más importante (-4,9%) mientras que Catamarca presentó la baja más leve (-4,3%).

A nivel per cápita, Catamarca es la provincia del Norte Grande que el mayor volumen de fondos por población captados: $ 856.181 por habitante, un valor que es 2,5 veces superior a los que captó la provincia de Misiones, la que menos captó en en el Norte Grande, que recibió un equivalente a $ 358.491 por habitante. El promedio de Norte Grande consolidado fue de $ 488.059 por habitante, por encima de la media nacional ($ 310.520 por habitante).



Por su parte, los envíos no automáticos de origen nacional (transferencias discrecionales, presupuestarias, de asistencia, y otras) de diciembre totalizaron en el Norte Grande Argentino unos $ 85.593 millones y caen 34,2% interanual en términos reales. De ese modo, el 2023 cerró con envíos totales a la macrorregión por este concepto de $ 492.299 millones, presentando una baja en términos reales del 6,0% (fue -4,7% en el total de las 24 jurisdicciones).

Formosa es una de las provincias que vio disminuído el ingreso por este ítem, con un descenso del 9.7%.

Dentro de la macrorregión, La Rioja cierra el año siendo la provincia que captó el mayor volumen de estos fondos ($ 73.741 millones); a su vez, siete provincias finalizaron el 2023 con alzas reales con Jujuy a la cabeza (+33,0%, aunque es la provincia con el menor volumen de fondos captados); por el contrario, Tucumán exhibe la caída real más importante (-37,2%).

En el análisis per cápita, La Rioja vuelve a ser la provincia con el mayor volumen de fondos captados por habitante ($ 192.102) tanto a nivel país como regional. Jujuy, por su parte, fue la provincia de la macrorregión con el menor volumen per cápita de los fondos ($ 29.696). El Norte Grande consolidado captó $ 48.802 por habitante, levemente por encima de la media nacional que marcó $ 44.424 por habitante.