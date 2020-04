Desde Anses Formosa aclaran que no hay información «oficial» sobre el cronograma de cobro de la Tarjeta Alimentar

Compartir

El ingeniero Ricardo Oviedo, jefe de la UDAI Anses en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el depósito de fondos correspondientes a la Tarjeta Alimentar que desde hoy se iban a realizar en las cuentas de los beneficiarios de la AUH que tengan hijos menores de 6 años.

«La Tarjeta Alimentar es el programa que está implementado por el Ministerio de Desarrollo Social y en eso el Anses la única participación que ha tenido fue la de compartir la base de datos de quienes podrían ser beneficiarios de acuerdo al concepto que se aplicó para la Tarjeta Alimentar, nosotros oficialmente no teníamos ninguna información sobre eso, he leído que salió una noticia al respecto pero no puedo afirmar que esto sea así ya que oficialmente desde el Gobierno Nacional no hemos tenido ninguna confirmación, en el transcurso del día si existe alguna información al respecto la vamos a dar», explicó.

«Desde Anses Formosa incluso en vinculación con Anses nacional no hemos recibido ningún tipo de notificación al respecto por lo tanto no sé exactamente cuál es la fuente de información de esta noticia», aclaró.

Sobre si las oficinas están cerradas, explicó que «debido a la cuarentena las oficinas de Anses están cerradas tanto en Formosa como en las agencias del interior, mientras tanto el gobierno nacional no resuelva otra cosa, pero se están realizando todos los trámites que sean posibles hacerlos vía online a través de la página de Anses en forma directa ingresando a www.anses.gob.ar, también hay una línea telefónica de atención directa que es el 130 que específicamente del Anses y donde se pueden hacer consultas por algunos de los beneficios o trámites y también por el correo electrónico que es [email protected], esas son las formas en las que estamos trabajando en este momento y trabajamos también en forma online en cuanto a la coordinación de algunas actividades que se están desarrollando pero que lo estamos haciendo con lo que tiene que ver con el gran movimiento que hubo en estos días, con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia que ha sido en estos últimos días una de las cosas más importantes que ha pasado ya que se ha desarrollado el programa de inscripción y ahora se está desarrollando el cronograma en el cual todos aquellos que vieron afectadas sus solicitudes están ingresando a la página para establecer el número de cuenta o CBU con el cual van a cobrar».