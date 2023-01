Desde Autoconvocados afirman: «Rechazamos los acuerdos paritarios que deterioran el salario»

El gremio Docentes Autoconvocado, a través de un comunicado de prensa se expresó en contra de los acuerdos paritarios que solo deterioran el salario. «El 2023 debemos ser capaces de fortalecer los planteos masivos de nuestro sector -eso lo vamos a lograr siendo la organización docente más grande de Formosa- y reforzar la unidad de acción unificando a todos los sectores en lucha del movimiento obrero y los movimientos sociales», aseguran.

Asimismo, señalaron «desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados queremos expresar nuestro enérgico rechazo y repudio a las maniobras que están llevando a cabo los Gobiernos (nacional y provinciales) y Gremios Nacionales para acordar y descargar la totalidad de la crisis sobre los bolsillos de los trabajadores».

Sebastián Tomás Patitucci, secretario de prensa de Autoconvocados explicó que «el panorama será sombrío y nadie sabe con certeza que pasará; excepto los trabajadores, que cada fin de mes vamos a ver como nuestro poder adquisitivo pierde ante los precios».

«En línea con lo establecido en el presupuesto nacional para este 2023, el super ministro (Sergio) Massa apuesta a convencer a los gremios que acuerden en torno al 60%, como la inflación esperada. Pretende instalar la idea de que los aumentos de salarios contribuyen al incremento de la inflación. También el planteo de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos -va en ese sentido- intenta hacer caer sobre los trabajadores la responsabilidad de la inflación». expresó Patitucci.

«Sin embargo y a pesar de que quieren engañarnos, lo cierto es que, en enero del año 2023, todos los formoseños que ganamos por debajo de 160 mil pesos de la Canasta Básica Alimentaria somos pobres. Mientras que todos los que tenemos ingresos por debajo de 80 mil somos indigentes. Encima el primer salario del 2023 viene con un piso de pobreza de 90 mil pesos, sin el bono de diciembre de 30 mil, ni el aguinaldo», se explayó el secretario de prensa del gremio.

Indicó además que el piso salarial que otorgado no alcanzó en el mes de diciembre y tampoco en enero.

Dijo que: «tampoco, por supuesto, nosotros incrementamos la inflación (como aseveró la ministra de Trabajo) y nos faltaron 70 mil pesos para empatar al costo de la canasta básica alimentaria».

Sebastián Tomás Patitucci, explicó «El Gobernador Insfrán, estableció el piso salarial para los trabajadores del Estado a su cargo y lo fijó en la suma de 90.338 pesos. Aquí vale aclarar o recordar varias cosas que son ciertas, como ser: los trabajadores por reclamar salarios no somos formadores de precios, no recibimos condonaciones de deudas, ni dólares subsidiados; solo queremos comer, educar y vestir a nuestros hijos, sanar nuestras dolencias, pagar nuestros prestamos o créditos, que no nos corten la luz o el agua».

En relación a los sueldos de los que recién inician en la docencia, aclaró «en la docencia muchos trabajadores se inician con niveles salariales muy inferiores a la Canasta Básica Alimentaria. No se puede naturalizar que quienes trabajen en el Estado provincial sean pobres».

Patitucci indicó que el año 2023 será electoral y la crisis será el tema que los medios van a destacar y remarcar permanentemente y como trabajadores de la educación sabemos que cualquier reclamo va a estar enmarcado entre la economía de ajuste que llevan adelante el gobierno Nacional y las provincias, los intereses de las demandas de los sectores a cada candidato y el monitoreo permanente del Fondo Monetario Internacional.

«Lo único que nos queda es el desafío de pelear por las reaperturas de paritarias o clausulas gatillos, y aprovechar este año electoral y lograr algunas conquistas en las negociaciones con el Estado en nuestra condición de empleados públicos», remarcó.

«Es urgente que podamos alcanzar la canasta básica que establece el INDEC y organizarnos para salir a reclamar si llegamos a febrero sin novedades de incremento de nuestro salario. Ante una política estatal que avala el deterioro del empleo y del salario real no debemos aceptar que nuestros salarios sean variables de ajuste», cerró Patitucci.