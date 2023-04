Cáritas sobre aumento de la pobreza: «Hay que crear fuente laboral sí o sí»

Días atrás el Indec informó que 13,2% de los formoseños que habitan en la Capital provincial terminó el 2022 por debajo de la línea de la indigencia y representa un salto del 53% respecto al comienzo del año pasado que fue del 8,6%.

El Grupo de Medios TVO habló con Rubén Cubilla, director de Cáritas Formosa, entidad que asiste de manera constante a las personas con mayores necesidades, quien dijo que la pobreza viene en aumento y que “para salir de esta situación hay que crear fuente laboral sí o sí” porque “en Formosa el empleo público lamentablemente es la única fuente y la provincia no se puede seguir sosteniendo con el sueldo de los estatales”.

“La pobreza es una realidad muy dura y cruda que venimos padeciendo para acompañar y sostener las necesidades tanto en los barrios como así también en el centro con la sede Diocesana donde vemos transitar a las personas en busca de alimento, calzados y ropas; hay muchos que no tienen ropa para ir a la escuela y por eso no van, eso nos duele a nosotros”, comenzó contextualizando Cubilla.

Seguidamente reconoció que desde hace “un buen tiempo” que se viene incrementando esta realidad y nosotros la palpamos. “Buscamos la forma de acompañar, por ahí tenemos ayudas especiales como sucedió hace poco donde asistimos a parroquias con mercaderías que vinieron desde Cáritas Nacional a traves de un donante particular”, añadió.

“Formosa se caracteriza por coincidir la Diócesis con el límite provincial, es decir que estamos desde acá hasta el límite atendiendo a todas las comunidades”, siguió explicando.

Cuando se le preguntó cómo se hace ante tanta situación de necesidad, respondió: “nos golpea mucho, venimos insistiendo en que hay que crear fuente laboral si o si para que el padre pueda sostener su familia. El empleo público lamentablemente en Formosa es la única fuente y la provincia no se puede seguir sosteniendo con el sueldo de los estatales”.

“Es necesario crear fuente laboral para multiplicar la mano de obra y las tareas”, insistió el mismo y añadió que “Formosa es rica, hoy cuando uno va al interior, al campo, duele que prácticamente el algodón no existe más, que las frutas y verduras las estamos importando desde otras provincias, acá se producen, pero no en la escala que teníamos anteriormente y podíamos incluso exportar”.

Finalmente, Cubilla reiteró que Formosa es rica, tiene posibilidad de hacer uso de lo que la naturaleza le da, y que “no es lo mismo que le dé a una persona bolsita con mercadería a que esa persona o su familia busque la forma de salir adelante, eso nos duele y lo vemos todos los días, no alcanza con eso”.

