Desde Cáritas Formosa indican que cada vez se hace más difícil poder ayudar a las personas

A partir de que el INDEC informó que la pobreza en la Argentina subió al 40% y la indigencia al 9.3 en el primer semestre del año. Ramón Cubillas referente de Caritas en Formosa en contacto con este matutino se refirió a la situación de pobreza en la provincia y el país.

Aseveró que la pobreza en la provincia sigue aumentando y cada vez se hace más difícil ayudar y cubrir necesidades básicas de las personas carenciadas que se acercan a pedir mercaderías o dinero a las parroquias de la diócesis.

Cubilla señaló que “la pobreza en Formosa sigue creciendo y su mayor preocupación pesa en la situación del interior provincial, donde se nota más la necesidad de contar con aportes solidarios para contener a las familias humildes que no cuentan con el sustento diario”.

En cuanto a la tarea de la entidad, señaló “con nuestra tarea pastoral y solidaria tratamos de llegar a satisfacer algunas de las necesidades mínimas de las personas que vienen a pedir a diario, pero cada vez es más difícil”, enfatizó. “Tradicionalmente, la gente se acercaba por leche y azúcar, pero esa cantidad va aumentando por más mercaderías e incluso dinero”.

Las donaciones fueron en bajada. Sin embargo, tratan de seguir ayudando a todos los que piden ayuda. A nivel provincial se colabora con más 1500 niños con comida, para que no caigan en la desnutrición. La cantidad de niños que asisten a estos comedores aumento al doble.

Por último, informó que los horarios de atención de Caritas fueron reducidos por no contar con los medios para atender todos los pedidos.