Desde el supermercado Stock aseguraron que no se despidió a nadie: «Trabajamos a puertas cerradas viendo cómo seguir», dijeron

Mauro Perelli, gerente del supermercado Stock del barrio La Nueva Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que la firma no despidió a ningún empleado, sino que se encuentran trabajando «a puertas cerradas», evaluando la situación por la que atraviesan en el marco de la pandemia por coronavirus que afecta a todos los sectores comerciales.

El cumplimiento de los precios máximos junto a la caída de las ventas por el movimiento restringido plantea un de los principales problemas.

«Acá no se despidió a nadie, solamente estamos trabajando a puertas cerradas, internamente haciendo un replanteamiento de la situación de nuevo viendo, controlando stock, haciendo temas administrativos y aclarando la situación», dijo.

«A varios afecta todo este tema de la pandemia, la situación fue decayendo con el poco consumo que hubo, con el tema de la gente que es entendible la situación que estamos viviendo, nosotros no solo asistimos a La Nueva Formosa sino que también a los barrios aledaños que son los que más vienen como Lote 111, 17 de Octubre, también gente de Circuito Cinco por eso entiendo que ellos tienen que comprar en su proximidad para que no haya mucho movimiento», detalló.

Asimismo reconoció que «también tenemos muchos problemas con el tema de impuestos, no llegamos a ciertos números y tenemos que entender, hablamos con nuestra gente, con los chicos que están con nosotros trabajando, les explicamos la situación que estamos viviendo y decidimos cerrar el súper a puertas adentro para atender al público y hacer un replanteo de la situación que tenemos para ver cómo seguimos, cuál es nuestra ganancia, en base a eso tomar una decisión que no la tomo yo sino que el dueño», explicó.

Aseguró además que por el momento no hay despidos, «no sé de dónde sacaron que hay despidos, se manejan con redes sociales y ninguno con la fuente, en ningún momento despedimos a nadie porque para hacerlo tenemos que ir con un telegrama de despido, le llega al personal y están despedidos, eso no hicimos, lo que hacemos es trabajar a puertas cerradas , decidimos cerrar para replantear la situación de nuestro negocio, ver el stock que tenemos, qué podemos mejorar, es esa la situación, tenemos que hacer un parate o sino esto iba a ser peor. Esto que vivimos no nos deja mucho margen, más con el tema de que tenes que tener precios máximos y nosotros no trabajamos con la mayoría de las marcas de precios máximos, lo hacemos con proveedores de distribuidoras que nos dan a unos precios que a veces tenemos que volver a verlos, uno también tiene que tener ganancia porque hay que pagar empleados, alquiler, no es fácil, el que está de este lado sabrá las cosas que uno tiene que vivir día a día pero también nos ponemos en la piel del empleado y no somos tan irresponsables que vamos a venir a avisarle que están despedidos y que se vayan».

«Todos nuestros empleados cobraron sus sueldos y este mes van a volver a cobrar, no hay mala intención o mala fe contra ellos o contra nadie o sino hubiesen hecho un quilombo afuera, hubiera habido gomas quemadas, todo eso y no es esa la situación», manifestó.