Desde la Cámara de Comercio indicaron que la situación del sector es preocupante

El secretario de la Cámara de Industria y Comercio, Fredy Vera en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los inconvenientes que tiene el sector del comercio ante la caída en las ventas de todos los rubros, aseguró que la situación está muy difícil para el comerciante.

Vera comenzó diciendo: «ya están los números de estos últimos 3 meses, donde las ventas publicadas por CAME están mostrando una tendencia baja, esto nosotros por ahí ya lo preveíamos porque en el contexto nacional que es el que influye en esto, sabíamos que era algo negativo lo que se venia y que golpearía al sector fuertemente».

«Está muy difícil la situación porque todos los productos necesitan insumos importados para su fabricación y lo que vemos es que cada vez las restricciones son mas fuertes y el ingreso de insumos se hacen cada vez más difíciles», añadió.

«Por un lado tenemos un mismo producto y cada vez que entra otro por oferta o demanda son más caros y esto impacta en el consumidor», se explayó.

«Además, tenemos el aumento de los servicios, todo lo que sube en ese sentido sabe que va a ir trasladado a precios si o si, hace poco tiempo hubo un aumento a los grandes exportadores que son los que más mueven la economía argentina y que este mes ya se ha notado y en el caso especifico de las motos que normalmente tenemos un aumento del 5 por ciento mensual, este mes con ese impuesto se ha ido al 8 o 9 por ciento», indicó el empresario.

Inflación

Al respecto y en lo que causa este al comerciante, explicó «no podemos dejar de hablar de la inflación porque esta no se puede controlar y ya se habla de una inflación superior a la del año pasado y si eso no se controla, creo que vamos a seguir estando mal porque sabemos que el sueldo siempre va a quedar retrasado y eso hace que la gente no compre. Esto se traduce en todos los rubros».

«El comentario de los comerciantes es el mismo, hay una baja en las ventas y es producto del poco poder adquisitivo de la gente, es un contexto muy complicado que va dejando el Gobierno», dijo.

Faltante de modelos

En relación a las faltantes de modelos, indicó «desde hace ya algún tiempo nos está costando conseguir algunos modelos de motocicletas. Las fábricas argentinas realizan hasta una motocicleta de hasta 250 Cc, las que antes hacían de mas cilindradas ya no lo hacen porque no hay un publico atractivo para llegar a eso, se siguen vendiendo, pero las cantidades son mucho menores».

«Apuntamos a mantener a la gente con las motocicletas porque es un vehículo barato y realmente la gente ve que moverse en una moto es casi gratis frente a lo que gasta con un automóvil», cerró.