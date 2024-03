Desde la Comuna indicaron que bajó un 30% el uso del transporte público de pasajeros

El director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del transporte en Formosa y aseguró que bajó un 30 por ciento el uso del transporte público de pasajeros. Explicó también que “hoy por hoy hay unos 40 coches trabajando, situación que días atrás no ocurriría porque se habían sumado al paro de la UTA a nivel nacional”.

Olmedo comenzó diciendo: “hoy, (por ayer) circularon unas 40 unidades y días atrás solo unas 20 en virtud del reclamo salarial que tenían por el paro nacional de la UTA”.

Consultado acerca de si la Comuna continúa colaborando con la compra del combustible, el funcionario indicó que “ya se ha cumplido el plazo de compromiso por parte nuestra y ya nos hemos retirado. Corre por cuenta de la empresa todo el servicio”.

En relación al boleto escolar señaló “hasta el viernes de la semana pasada, teníamos unos 2500 alumnos registrados con este beneficio. Hay que decir que los alumnos están viajando a un costo del 50 por ciento del boleto teniendo en cuenta lo requerido por la empresa en este nuevo escenario de la quita de subsidios”.

En cuanto a costos precisó que en el mes de diciembre del año pasado ingresó al HCD un pedido de actualización en las tarifas, esto no había podido ser tratado en ese tiempo y se empezó a tratar ahora cuando han retomado las actividades los Ediles. Precisó además que “hay una mala intención por parte de uno de los concejales, que salió a decir que Crucero del Sur pidió que el boleto cuesta 1800 pesos, lo que este Edil no contó fue que ese monto obedece a un boleto técnico, y que de todas maneras lo solicitado es 1200, también en el concepto del boleto técnico, este es el que tiene todos los componentes y gastos que tiene la empresa para poner a circular una unidad, este monto siempre será estimativo. Hay que tener mucho cuidado cuando se tocan estos temas porque son temas muy sensibles en la sociedad”.

Por último expliocó que se ha visto una baja en el uso del servicio y aseveró “vemos que ha bajado considerablemente el uso del transporte público en la ciudad, estamos hablando de un 30 por ciento”.