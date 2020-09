Desde REFSA se reiteró que en Formosa no se corta la energía eléctrica a beneficiarios de la tarifa “esfuerzo formoseño”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Benjamín Villalba –gerente de REFSA- se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de extender la prohibición del corte de servicios públicos por falta de pago hasta fin de año y dejó en claro que en la Provincia no se le corta el servicio a aquellas personas enmarcadas dentro de la tarifa “esfuerzo formoseño”.

“Nosotros no podemos hacer corte de energía a quienes están dentro de la tarifa diferencial ‘esfuerzo formoseño’; desde hace rato que venimos trabajando de esta manera y no se le corta el servicio a quienes tienen dicho beneficio que es el 33% de nuestro padrón”, aseveró el mismo.

Seguidamente resaltó que en Formosa se extenderá la prohibición hasta fin de año porque “nosotros tenemos que hacer caso a lo que ordena la Secretaría de Energía, en este caso a través de un DNU presidencial”.