Desesperante situación en el C-5: comerciantes exigen poder trabajar

El Grupo de Medios TVO recorrió el centro comercial del Circuito Cinco donde pudo observar que todos los locales se encuentran con las puertas cerradas debido a que no pueden trabajar por la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena. Los comerciantes reclaman poder ejercer su actividad porque es de lo que viven y por ende deberían ser considerados “esenciales”. Vale agregar que ayer se extendió el ASPO por una semana más, lo cual no será visto con buenos ojos por este sector.

“Nosotros pusimos un cartel frente a la cancha Libertad porque necesitamos expresarnos, ya no aguantamos más, queremos trabajar, estamos muy mal. No sé qué piensa el Gobierno de los comerciantes porque nos dejó de lado”, sostuvo un comerciante de la zona.

Seguidamente agregó que “desde hace tiempo ya no estamos trabajando y por eso decidimos expresarnos de esta manera, ya que en el Circuito Cinco la estamos pasando muy mal”.

Asimismo, el hombre dejó en claro que muchos no pueden pagar la luz, impuestos e inclusive no les alcanza para comer. “En mi caso, que es similar al de muchos, aún no pagué la luz y ya debo $27.000, debo monotributo, Municipalidad, Rentas, etc. No sé cómo voy a hacer para pagar porque no nos dejan trabajar, ni para comer tenemos”, dijo.

Adelantó entonces que en los próximos días “vamos a juntarnos entre todos para ver qué hacemos, porque ya no aguantamos más la situación de cierre”.

Por su lado, otro comerciante agregó que “si bien el cierre total fue el 1 de mayo, hay que decir que desde hace un año que venimos con inconvenientes para trabajar, siempre tenemos la esperanza de que mejore la situación, pero esta vez nos estamos ahogando”.

“Hay comerciantes que se están agrupando para hacer público el pedido de apertura. Me parece que los tiempos que corren deberían ser de aportar más que de confrontar, y creo que si nos escuchan un poco a nosotros vamos a salir a flote todos”, opinó.

Asimismo, agregó que “los contagios no se presentan en los negocios, eso esta comprobado, porque cuando el cliente asiste a nuestros locales lo hace con barbijo y cuando ingresa se pone alcohol en gel. La única salida que vemos es que nos permitan atender con la no aglomeración de la gente”.

“La situación nos agobia porque debemos hacerles frente a las deudas que contrajimos, tenemos que pagar Afip, rentas, es decir, todo sigue igual y los ingresos no son los mismos”, insistió.

“Desde hace tiempo que vengo sacando préstamos bancarios, de usureros, etc, tratamos de manejar la situación lo mejor que se pueda, no queremos fallarle a la gente que trabaja para nosotros, es decir que cobren sus sueldos, tampoco podemos fallar al banco ni al usurero, y también tenemos que cumplir con nuestros proveedores”, cerró diciendo el hombre.

