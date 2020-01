Después de romper con la realeza británica, Meghan Markle firmó con Disney

Compartir

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, firmó un contrato con la estadounidense Disney para grabar una voz en “off”, un trabajo por el cual la firma hará una donación a una organización que protege a los elefantes, según ha revelado este sábado el diario británico The Times.

La ex actriz de la serie “Suits” y su esposo, el príncipe Harry, anunciaron esta semana su intención de desligarse de las obligaciones como representantes de la familia real británica y “trabajar para ser financieramente independientes”.

Según el periódico británico, la colaboración de Meghan con Disney será en beneficio de la organización Elephants Without Borders (Elefantes sin fronteras), si bien no ha ofrecido más detalles sobre el contrato.

La decisión de los duques de Sussex ha provocado malestar en el palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II, que ha avanzado que van a mantenerse conversaciones con los duques sobre el paso que han decido dar.

“Entendemos su deseo de adoptar un nuevo enfoque, pero son asuntos complicados que requerirán tiempo para ser manejados”, indicó un portavoz del palacio.

Una fuente cercana a la familia real afirmó este sábado a la agencia local PA que esas conversaciones están “progresando bien” y que tanto Harry como Meghan desean que el diálogo para establecer su futuro papel como miembros de la monarquía termine “más pronto que tarde”.

El matrimonio ha avanzado que planea dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, presumiblemente en Canadá, donde pasaron dos meses antes de las Navidades.