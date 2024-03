Destacan el protagonismo de Insfrán en «el armado de lo nuevo del PJ»

El pasado viernes 22, en microestadio de Ferro Carril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional del Partido Justicialista, presidido por Insfrán, aprobó por unanimidad los cinco puntos previstos en el orden del día y definió la integración de la Junta Electoral partidaria. Además, se decidió la conformación de una Mesa de Acción Política para el Modelo Argentino, cuya integración quedó a cargo de las autoridades del Consejo Nacional del Partido.

“El PJ reunió a su congreso en un momento en el que estamos en una etapa post elecciones, donde perdimos y ganó la oposición, se ha legitimado a este Gobierno Nacional, eso nosotros no lo discutimos”, inició diciendo el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez.

En ese marco, resaltó “el protagonismo del gobernador Insfrán en el armado de lo nuevo del Partido Justicialista”, ya que “es uno de los pocos dirigentes del PJ que puede hablar con todas las variantes que tenemos del Peronismo, que no son pocas”.

Fue así que “se vio una foto, por ejemplo, con (Guillermo) Moreno y (Miguel Ángel) Pichetto, y después otra con Wado de Pedro y Axel Kicillof”, haciendo notar que “articular estos sectores no es fácil; requiere que quien lo pretende hacer tenga un peso político específico como para que lo escuchen, se vaya a un congreso y se integre una junta electoral en camino a una interna partidaria”.

“Esto requiere un armado político –enfatizó-. Entonces, (Insfrán) fue y es el armador del Congreso del Partido Justicialista, donde por supuesto hay palabras disonantes y está muy bien. Y alguien tiene que armar eso, con lo cual creo que ese es el mayor aporte que ha hecho el gobernador Insfrán al Peronismo de todo el país”.

En esa línea, el ministro Ibáñez puso de resalto que “en Salta (en la reciente reunión de los gobernadores del Norte Grande Argentino) lo estaban esperando para hablar con él también, del futuro, de qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera armamos nuevas estructuras, porque tenemos que tener una propuesta común dentro del Justicialismo, para luego sumar a los partidos aliados del campo nacional y popular”.

“Debemos tener un programa de Gobierno para decirle a la gente ‘esto queremos hacer’, que es distinto a lo que se está haciendo hoy. Tenemos que reconciliarnos, hemos perdido esa base de sustentación que siempre tuvo el Peronismo. Eso lo captó Javier Milei, de modo que la tarea es difícil, pero creo que el hombre (Insfrán) es el adecuado”, concluyó.