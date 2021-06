Destacan que si se aprueba iniciativa de reducción de tarifas eléctricas, será muy beneficiosa para Formosa

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, expresaron que aguardan que “todos los senadores y diputados del Norte Grande, acompañen con sus votos la reducción de tarifas para las provincias del norte, iniciativa que, de aprobarse, “constituirá un enorme beneficio económico para los usuarios residenciales y comerciales de Formosa”.

En ese sentido, desde el organismo explicaron que “se creará un Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Electricidad que beneficiará a usuarios de las provincias de Formosa, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Salta y Tucumán. Mientras en el Senado aún está pendiente el proyecto de zonas frías, que obtuvo dictamen esta semana y que quedó listo para ser llevado al recinto, se presentó un proyecto para reducir tarifas eléctricas en regiones cálidas del país, lo que responde a la necesidad imperiosa de subsanar la injusticia que significa para las y los habitantes de estas zonas del país pagar lo mismo que quienes habitan climas diferentes, ya que en el primer caso el elevado consumo de energía eléctrica responde a necesidades básicas”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “es la primera vez que en el Congreso de la Nación los usuarios del Norte Grande tenemos la posibilidad cierta de que se apruebe una ley que posteriormente aliviará a los sectores más vulnerables del NEA y NOA. Por eso decíamos que no comprendíamos la inminente aprobación de beneficios para otras provincias que utilizan el gas como elemento esencial para poder vivir. En el norte, la energía eléctrica, es fundamental para refrigerarnos y vivir dignamente, pagando lo que cada familia consume”.

Recordó el funcionario provincial que “en nuestra provincia existe una fuerte ayuda económica a los sectores con tarifa social y también a los comerciantes y Pymes con motivo de la pandemia del coronavirus. Por lo que, cuanto antes se apruebe este proyecto, se irán seguramente ensamblando todos los beneficios existentes a la fecha. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo continuaremos exigiendo que el servicio de energía tenga las características de ser de calidad y sin interrupciones para los usuarios”.

Por último, recordó, que en la gestión del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, “la energía eléctrica, se dolarizó y en Formosa con Aranguren como Ministro las facturas tuvieron subas de más del 3.700%, lo cual fue absolutamente irracional y miles de familias destinan hoy gran parte de sus ingresos para pagar los servicios públicos. Por ello, es necesario apoyar estas iniciativas, pues ponen una razonabilidad en el valor de nada menos que el precio de la energía eléctrica, algo sin lo cual, no se puede vivir y debe poder ser pagada de acuerdo a los ingresos de cada uno de los sectores de nuestra comunidad”.

