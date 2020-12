Destacaron que con cuentas ordenadas, Formosa cierra otro año de superávit fiscal

Compartir

El subsecretario de Hacienda, el contador Miguel Antinori, puso de resalto que merced a la certera gestión de los recursos por parte del Gobierno provincial, Formosa exhibe sus cuentas ordenadas, no posee endeudamiento y cierra otro año de superávit fiscal.

“En el marco del modelo de política fiscal que el gobernador Gildo Insfrán implantó desde el año ’95, Formosa tuvo una serie de etapas”, manifestó.

Recordó que “en el inicio se encontraba con un contexto hacendal difícil, con coparticipación comprometida, una deuda que superaba largamente los recursos disponibles para afrontarla y todo este tiempo significó tener una suerte de matriz que se perpetuó en este proceso que tiene un tenor de características plurianuales”.

Tal es así que “ello representó que la modalidad de gestión llevada adelante en materia fiscal se pudo lograr el reordenamiento de las cuentas y avanzar en el desendeudamiento provincial”, marcando que “tales aristas denotaron lograr una suerte de apalancamiento de que representó insertar el modelo hacendal formoseño dentro del esquema de desarrollo de la provincia”.

“Los distintos planes quinquenales llevados adelante fueron indudablemente sostenidos por este ordenamiento y al cabo de este ejercicio tenemos un año sin sorpresas”, destacó el funcionario, recalcando que este logro se da ante “el particular ejercicio fiscal que estamos viviendo, con una emergencia sanitaria insospechada que obviamente no teníamos previsto”.

Sin embargo, “Formosa pudo salir adelante con ese tipo de resortes de gestión que representó al cabo de este ejercicio, del que prácticamente estamos al cierre, trabajar con el respeto a los indicadores de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

Refirió en ese sentido que “llevamos ya tres trimestres avanzando en la aprobación del informe de seguimiento que nos hace el Consejo de Responsabilidad Fiscal en las reglas cualitativas del presupuesto, que específicamente hacen referencia a la transparencia, la difusión de los gastos de Gobierno, los recursos y la gestión hacendal en particular, como también en las reglas cuantitativas vinculadas a los indicadores de deuda, gasto corriente y resultado financiero”.

“Formosa está mostrando nuevamente y ha acreditado que esa hoja de ruta no fue abandonada, sino por el contrario, fue sostenida –acentuó-. Tal es así que el presupuesto 2021 presentado a la Legislatura muestra un proceso de incremento de recursos y gastos del orden del 31%, pero también con proyección de equilibrio fiscal”.

Apuntó que “todas las jurisdicciones provinciales estamos a la espera de lo que la Nación nos enviaría que son las referencias y pautas plurianuales”, aclarando que “ello no va a representar sorpresas para nosotros, ya que lo que hacemos al presupuestar lo llevamos adelante y lo ejecutamos en el ejercicio”.

Mencionó aquí que “sostenemos un porcentaje del 75% aproximadamente de servicios sociales, lo cual comprende salud y educación, además de un 6% del ítem seguridad, un 10-12% de servicios económicos y el indicador relativo y de menor incidencia en la ejecución del gasto que es el servicio de deuda, que es del orden del 0,30%”.

Por lo tanto, “Formosa no va a ofrecer sorpresas al cabo del cierre de este ejercicio”.

Aguinaldo

A su vez, el subsecretario Antinori expuso a esta Agencia que ya concluido el cronograma de sueldos estatales de noviembre, con el 5% de incremento totalizando un acumulado anual del 25%, “estamos trabajando en lo que es la cancelación de los haberes de diciembre y ya están hechas las previsiones vinculadas al segundo semestre del Sueldo Anual Complementario (SAC)”.

“Ello demuestra que la política fiscal implementada por el gobernador Insfrán genera previsibilidad y sostenibilidad en las conductas de la gestión hacendal provincial”, resaltó el funcionario.

Precisó que “estamos evaluando las tareas operativas porque las mismas implican una articulación con la UPSTI y el Banco Formosa”.

“En este momento estamos en esa instancia, en ese proceso. Ni bien tengamos la definición, se darán a conocer los tiempos de la cancelación de los compromisos correspondientes al mes de diciembre y la novedad del SAC”, concluyó.

