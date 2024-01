Detuvieron a hábil estafador y recuperó un automóvil

En una rápida y eficaz labor investigativa, efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un estafador y recuperaron un automóvil Volkswagen Gol.

Un vecino del barrio Independencia denunció en la Comisaría Seccional Tercera, que en el transcurso del año pasado publicó en la red social Facebook la venta su automóvil Volkswagen Gol año 2005.

En ese momento, un hombre se comunicó a su teléfono celular y le ofreció como parte de pago una motocicleta Honda Twister de 250 cilindradas que tenía un valor de 800.000 pesos; además se comprometió a entregarle 200.000 pesos en plazo de dos semanas posteriores a la transacción.

Ambos aceptaron el acuerpo de palabra y concretaron la venta bajo esos términos. Transcurrido el tiempo que pactaron, el hombre no cumplió con su parte del trato y no le entregó el dinero restante, motivando que el damnificado le reclame en varias oportunidades.

Posteriormente, en enero del corriente año, el sujeto le entregó cien dólares para saldar la deuda. Al tratar de cambiar esos dólares por pesos, no pudo hacerlo ya que el billete era falso; tomando la decisión de radicar la denuncia correspondiente por lo sucedido.

Por el hecho se inició una causa judicial por el delito de Estafa con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

En la jornada del viernes último, a través de averiguaciones realizadas, los investigadores ubicaron el automóvil en cuestión sobre la calle Las Heras, entre Trinidad González y Güemes, como así al supuesto comprador.

Se procedió al secuestro del rodado y a la aprehensión del hombre de 33 años implicado en el caso. Ambos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición del juez de turno.