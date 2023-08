Día de la Educación Especial, fecha que homenajeaa los que enseñan con amor y compromiso

Los 9 de agosto en Argentina se celebra el Día de la Educación Especial, un sentido homenaje a esta modalidad de enseñanza que, a través de un gran equipo de docentes, equipos de profesionales y familias, trabajan incansablemente para facilitar el acceso a las aulas a las personas con discapacidades temporales o permanentes.

“Se rige por el principio de inclusión educativa, según el Artículo 11, inciso N de la Ley de Educación Nacional (LEN) y tiene como fin generar políticas educativas en acuerdo con los referentes jurisdiccionales para fortalecer la cultura inclusiva al interior del sistema educativo, partiendo del modelo social de la discapacidad que plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad basado en principios de igualdad y no discriminación”, expresó el jefe del Departamento de Educación Especial de la provincia, Gustavo Miers.

Además, agregó que a estos fines se le suma “contribuir a eliminar las barreras que las personas con discapacidad encuentran a la hora de acceder y participar en las distintas propuestas que el sistema educativo ofrece”.

Recordó que “en 1949 con el primer Gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón, se creó la Dirección de Educación Especial dando así inicio a la atención educativa de las personas con discapacidad”.

En esta línea, aclaró que si bien contaban con asistencia respecto del sistema de salud “con este hito importante y empieza el acompañamiento e inclusión en la enseñanza de las personas con discapacidad”.

“Debemos recordar y poner en valor esta fecha tan importante y hacer una mirada retrospectiva, pensando y analizando hacia el futuro en referencia de cómo en la provincia estamos como educación especial con políticas inclusivas de un Estado presente que se preocupa y ocupa de las personas con discapacidad en todo su trayecto de vida”, añadió.

Tal es así que indicó que el 3 de septiembre, la Escuela Especial N°1 cumple 60 años de vida institucional, lo que marca “60 años desde que en la provincia se inicia esta modalidad en Formosa”.

“Aquí tenemos hechos concretos, políticas inclusivas del gobernador Gildo Insfrán que tienen como prioridad a todas las personas vivan donde vivan, reflejándose dicha decisión política en los 34 instituciones educativas especiales que hay en la provincia, estando en Capital solo tres de ellas”.

“La educación especial se ocupa desde los 45 días de nacimiento, con la atención y educación temprana hasta la juventud y adultez. Por eso, los acuerdos y convenios con distintos organismos estatales, tienen relevancia histórica e institucional”, subrayó.

Y prosiguió: “La educación habla de todo el trayecto de vida de una persona con discapacidad, no tiene límite de edad y por eso tenemos que tener ofertas no solo educativas apropiadas para la discapacidad, porque no todas son la mismas”.

Convenios

Debido al compromiso que el Estado provincial tiene con la educación especial, ejerciendo en todo el sistema de enseñanza una educación inclusiva, diferentes organismos gubernamentales han firmado convenios con el fin de contribuir en el aprendizaje de las personas con discapacidad.

En ese sentido, desde el Instituto PAIPPA, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente, trabajan en la formación profesional de jóvenes y adultos con la capacitación en “Valor Agregado” que consiste en la elaboración de dulces y conservas, para posteriormente ser vendidos en ferias. También en la realización de huertas escolares.

También, con el Instituto de Asistencia Social (IAS) hacen lo propio con el taller de Equinoterapia y Sabores con Identidad, en tanto que con la Secretaría de la Mujer sobre la Ley Micaela.

Además, se llevan a cabo la articulación y convenios con la Universidad de la Cuenca del Plata con los alumnos practicantes de la carrera de Fonoaudiología, al igual que con las Asociaciones de Padres Camino Azul TEA Formosa, Down Formosa y Puente de Esperanza.

Otro dato a resaltar es que los alumnos de la modalidad también participan en programas como los Juegos Evita y la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología.

Incluidos en un sistema de trabajo conformado con amor, compromiso, dedicación y decisiones políticas concretas, día a día, en Formosa se lleva adelante esta tarea que busca fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad, en un marco de corresponsabilidad con los niveles, otras modalidades educativas y con el apoyo incondicional de las familias.

A través de todas las herramientas de trabajo proporcionadas y en base a las estrategias didácticas desarrolladas, cotidianamente las escuelas abren sus puertas e inician la labor para seguir garantizando el derecho a la educación de las personas con discapacidad, a la vinculación e integración a la sociedad y sobre todo, a seguir predicando desde el ejemplo la importancia de vivir en una sociedad inclusiva.