Día del Trabajo: el CEC- Formosa saludó a trabajadores mercantiles

La Comisión Directiva de Centro de Empleados de Comercio-Seccional Formosa saludó a sus afiliados con motivo de conmemorarse mañana el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a todos los hombres y mujeres que – con anónimo esfuerzo- cumplen distintas actividades comerciales, que en su conjunto motorizan y dinamizan económicamente al mercado formoseño. «Es una fecha para brindar un merecido reconocimiento a nuestros agremiados, centro de esta conmemoración festiva. Es una ocasión para recordar la doctrina justicialista sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Es una oportunidad para recordar las ocasiones en que retrocedimos y avanzamos en el campo del derecho laboral y de las políticas sociales y económicas. Pero más que nada es el momento para decidir ser más eficaces en la tarea cotidiana, que dignifica y compromete a cada uno a dar lo mejor para ayudar a construir – entre todos- una provincia y un país solidariamente justos», reflexionó Aníbal Alarcón, titular de la entidad gremial que lidera a nivel nacional Armando Cavalieri.

En esa línea de acción – destacó- la actual gestión del CEC-Formosa acaba de ser reelecta, gracias al apoyo de los compañeros y compañeras, quienes han sabido valorar nuestro trabajo que no es otro que defender las fuentes laborales, del mismo modo que nosotros valoramos el esfuerzo enorme que cada mercantil realiza para sostener el sector, muchas veces sin el debido respeto y reconocimiento que merece de parte de la patronal. Tras remarcar que «la historia la construimos entre todos», Alarcón afirmó que «los derechos de los trabajadores no han surgido de la nada, sino de acciones de personas y organizaciones, que guiados por ideales y utopías, no cejaron en su esfuerzo por alcanzar conquistas laborales que nos llenan de emoción y orgullo».

“Este es nuestro compromiso que reafirmamos cada primero de mayo para seguir garantizando mejores condiciones de trabajo, remuneraciones salariales justas, mayores beneficios sociales y nuestro permanente respaldo gremial”, afirmó

