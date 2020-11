Gastronomía: el Consejo amplió el horario de atención con protocolos

Compartir

Durante la conferencia de ayer el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anticipó que está próximo a iniciar el segundo fin de semana de habilitación de la actividad gastronómica y anunció que, atento a los resultados obtenidos en la prueba piloto, se decidió extender el horario de atención de 07 a 01 horas, con los protocolos y medidas sanitarias acordados y decididos.

Cabe aclarar que esta medida incluye a heladerías y casas de comida rápida, que deberán cumplir los mismos protocolos vigentes para el sector.

Un nuevo caso detectado

Al dar lectura del parte diario en cuanto a la situación epidemiológica, se informó que que en las últimas 24 horas se realizaron 212 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.

Se trata de una mujer de 28 años de edad procedente de la provincia de Buenos Aires, que había presentado previamente constancia de PCR negativo y que refirió haber viajado en un remis junto a su hijo de 6 años y otras dos personas cuyos nombres dijo no recordar, y que también habrían ingresado a Formosa.

Al ingresar a la provincia, se realizó el hisopado de control pertinente y las muestras dieron resultado positivo a coronavirus, razón por la cual la paciente fue derivada al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

En ese marco, los datos acumulados al día de la fecha son los siguientes: 189 casos diagnosticados, de los cuales 141 se recuperaron, 28 continúan activos y uno falleció. Además, hubo 19 casos en tránsito con egreso de la provincia; y se realizaron 21.042 test con el 0,9% de positividad.

Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, se diagnosticaron, hasta la fecha 47 casos, de los cuales 13 continúan activos. En julio se detectaron 2; en agosto, 7; en septiembre, 10; en octubre, 22; y en lo que va de noviembre, 6. Además, 73 personas se encuentran haciendo cuarentena en Clorinda.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 875 camiones de carga; controló 10.535 personas y 7.623 vehículos en la vía pública; labró actas de infracciones a 165 vehículos por restricción de circulación y patente; y 394 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

También, detectó un ingreso irregular judicializado y un incumplimiento de corredor sanitario por transportista.

Retorno a clases

Por otro lado, el organismo se refirió al retorno de las clases presenciales en las universidades e institutos universitarios que fue publicado en el Boletín Oficial, bajo la Decisión Administrativa Nº 1995/2020, en la cual la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación aclaró que la efectiva reanudación de esta actividad “será decidida por las autoridades provinciales” conforme a la evolución de la situación epidemiológica.

En particular, el artículo 5º establece que “las Gobernadoras y los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidirán la efectiva reanudación, pudiendo suspender las actividades y reiniciarlas en el marco de sus competencias territoriales, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria”.

Atento a ello, y en el marco de las competencias previstas en el Decreto Nº 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispuso no reiniciar las clases presenciales en el ámbito universitario hasta que no se verifiquen las condiciones epidemiológicas locales para garantizar dicha reanudación de manera segura.

En ese sentido, el Consejo consideró que dicha decisión del Gobierno Nacional resulta clave para comprender la lógica del conflicto judicial que se presentó en el marco de la medida sanitaria de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa.

“Si bien el ámbito universitario es estrictamente federal en la República Argentina, la decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación reconoce, aún en este ámbito, la facultad no delegada por las provincias en la gestión de su política sanitaria local”, precisó.

Y aclaró: “es decir que, al igual que todas las medidas nacionales dictadas en el marco de la pandemia hasta el momento, se reconoce que son los gobernadores y las autoridades sanitarias de las provincias quienes tienen la facultad de definir la estrategia sanitaria en el territorio de cada una de ellas”.

Además, manifestó que estas facultades provinciales en materia sanitaria, “tan claras en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en las decisiones nacionales y en el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, son indebidamente desconocidas por el juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien pretende sustituir con su arbitrio judicial a las políticas que son decididas e implementadas por las autoridades competentes de la Provincia de Formosa”.

