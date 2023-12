Diego Osella: “No me paro en el escenario de la revancha en For Ever”

El DT fue presentado en sociedad y en enero arrancará su segundo ciclo en el club. “Tuvimos partidos muy buenos, sobre todo de local, después una pelota entra o no y eso marca el rumbo”, dijo. El 3 de enero comienza la pretemporada.

“No me paro en el escenario de la revancha. Hubo que hacer un cambio radical cuando llegué, sumar refuerzos, depurar el plantel y demás. Tuvimos partidos muy buenos, sobre todo de local, después una pelota entra o no entra y eso marca el rumbo. Entendí en su momento que había dar el paso al costado para descomprimir, y eso iba a permitir al plantel llegar sin problemas a salvarse del descenso. El gran trabajo de Ricardo (Pancaldo) le permitió terminar a For Ever en una posición cómoda y salvado con anticipación. Los futbolistas respondieron en el tramo final a las expectativas que se habían depositado en el arranque”, dijo Diego Osella en su regreso a For Ever, tras la presentación de rigor llevada a cabo en la sede del club en la que también estuvieron el presidente de la institución y el vice, Héctor Gómez y Nicolás Benítez, respectivamente.

El santafesino selló así un nuevo vínculo con el “Negro” con miras a la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol. La pretemporada comenzará el 3 de enero y se estima que el certamen iniciará a mediados de febrero.

El santafesino dirigió en este 2023 (desde fines de marzo a fines de julio) donde disputó 18 partidos: ganó 4, empató 4 y perdió 10. Asumió en la 7ª fecha, tras la salida de Pablo Martel, y presentó su renuncia tras la derrota por 4 a 0 ante Atlanta en Buenos Aires en la 24ª jornada.

“Agradezco a la Comisión Directiva la posibilidad de volver a dirigir a un club tan popular que le hemos agarrado mucho cariño. Cuando Ricardo (Pancaldo) no pudo seguir y nos preguntaron, no dudamos ningún momento. La gente que trabaja en el club y que trató tan bien a nuestro cuerpo técnico fue un gran motivo para que podamos regresar y estamos felices”, dijo Osella.

“Siempre las segundas oportunidades son buenas, me pasó en varios clubes. Así que me pongo a disposición y vamos a trabajar como siempre. Me seduce la institución, la gente que maneja el club y el cariño que nos han dado. En nuestra estadía en Resistencia la pasamos muy bien y venimos para tratar de hacer crecer a la institución y nosotros crecer como profesionales», explicó Osella.

“Estamos trabajando en refuerzos. Lo primero que quise hacer es un paneo del club, reordenar algunas cosas, hablar con los chicos que están en el plantel. El 3 de enero vamos a arrancar con una intensidad importante en la pretemporada, así que los jugadores van a irse con un monitoreo físico en diciembre a sus casas para después de ahí armar una buena pretemporada. Estamos acercando nombres para tratar de armar el mejor equipo posible” indicó el DT. Y añadió: “La idea es que el equipo tenga buena circulación, que sea intenso, que mire el campo rival. Anduvimos mejor de local que de visitante y eso hay que corregir. La idea es protagonizar. Las expectativas son las mejores, este es un ciclo que se renueva y estamos con ganas. Por la historia del club tenemos la obligación de pensar de esa manera”.